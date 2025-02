Cameroun : ce que Maurice Kamto compte réaliser dès son entrée au Palais d’Etoudi

Le candidat déclaré à la présidentielle de 2025 a énuméré quelques actions urgentes à réaliser dès le soir de son investiture comme chef de l’Etat si jamais il est élu.

Maurice Kamto, le président de Facebook, vient d’accorder un entretien à Valery Ndongo. Ledit entretien est disponible sur Kongossa tv, la chaîne Youtube de l’interviewer. Dans cet entretien, le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun aborde plusieurs sujets. Le candidat déclaré à l’élection présidentielle d’octobre prochain dévoile quelques projets urgents qu’il compte réaliser dès qu’il prend le pouvoir.

A chaud, juste quelques heures après son investiture, Maurice Kamto envisage, au plan politique, s’attaquer à la crise sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Cette crise, selon l’homme politique, a entraîné un million de déplacés internes et 40 mille réfugiés au Nigéria. Pour l’opposant, Il est nécessaire que l’on accomplisse en urgence des actes d’apaisement. Cela intègre la libération des prisonniers politiques, ceux incarcérés dans le cadre de cette crise en l’occurrence. Ils doivent être autour de la table de discussions pouvant déboucher sur la solution. Ces actes vont « contribuer à régler en profondeur et de manière définitive la crise anglophone ».

Au plan de l’assainissement urbain, le candidat veut en urgence, changer le visage physique du Cameroun. Cela se fera en un mois et consistera à curer les caniveaux, à peindre la façade des maisons et immeubles situés en bordure des rues des routes, à faire libérer les trottoirs encombrés par des vendeurs, etc. Cela sera le signe de l’entrer dans une nouvelle ère.

Au plan de la protection civile, Maurice Kamto compte mener des actions urgentes dans des zones sinistrées, en particulier dans la région de l’Extrême-Nord. Face au phénomène d’inondations qui restent fréquentes, le tireur de pénalty entend apporter une solution préventive. Il envisage la construction des digues pour empêcher au fleuve Logone de remonter en saison pluvieuses vers les habitations. « Je ne veux plus qu’un Camerounais meure de catastrophes naturelles alors qu’on pouvait éviter cela », insiste l’opposant.

L’universitaire met aussi en avant les mesures de mise en confiance en se penchant sur le cas des enseignant. L’enseignants en droit veut aussi « s’attaquer aux problèmes des enseignants » pour que la rentrée scolaire 2025-2026 se fasse dans de bonnes conditions. Le candidat déclaré à la présidentielle croit pouvoir au moins commencer à donner satisfaction aux enseignants qui revendiquent les meilleures conditions de travail et de vie.