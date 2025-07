Cameroun-coalition : des partis politiques soutiennent la candidature de Serge Espoir Matomba

Ils ont déclaré leur engagement à soutenir le candidat investi par le Peuple uni pour la rénovation sociale à l’élection présidentielle d’octobre 2025.

La candidature du Premier secrétaire du PURS, Serge Espoir Matomba, bénéficie d’un soutien solennel de deux partis politiques de l’opposition et d’une organisation de la société civile : le Parti écologique du Cameroun présidé par Eric Nguéguin, le Parti de la démocratie et du développement du Cameroun de Essomba Atemengue et le Mouvement debout contre la dépénalisation de l’homosexualité présidé par Patrice Christ Guidjol. Ils ont décidé d’apporter « leur soutien officiel et sans réserve à Serge Espoir Matomba dans le cadre de l’élection présidentielle ».

Dans une déclaration, les leaders de ces partis et mouvement présentent leurs motivations. Ils sont en effet convaincus de la jeunesse du candidat, de son expérience, de la profondeur de son projet de société, un projet souverainiste qui est le reflet de de leur engagement. Ils soutiennent que ces atouts font du candidat déclaré, « le choix naturel et audacieux » pour libérer le Cameroun du joug de la colonisation et le rendre prospère. Dans un contexte où les tractations se poursuivent en vue de former les alliances, les trois leaders expliquent que leur soutien comme « un acte de foi en la capacité des camerounais à se réapproprier leur destin ».

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le soutien qu’ils s’engagent à apporter au PURS réjouit Serge Espoir Matomba. Le candidat déclaré à l’élection présidentielle se sent honoré d’annoncer ce soutien officiel aux Camerounais. L’homme politique voit en cette coalition, « un signal fort » qui indique l’unité est en marche, l’espoir prend forme ». Le soutien de ces partis politiques « renforce notre vision d’un pays souverain, juste et tourné vers le bien-être de son peuple », conclut-il.