Cameroun : comment améliorer l’accès à l’électricté

Le Ministre de l’Eau et de l’Énergie préside depuis ce 15 avril 2025 à Yaoundé l’Atelier d’élaboration du cadre réglementaire des mini-réseaux électriques au Cameroun.

L’Hôtel Hilton de Yaoundé a accueilli ce mardi 15 avril 2025, la cérémonie d’ouverture de l’atelier de consultation des parties prenantes sur l’élaboration d’un cadre réglementaire des mini-réseaux électriques au Cameroun.

Cet atelier, présidé par le Ministre de l’Eau et de l’Énergie, Gaston Éloundou Essomba, vise à promouvoir et développer l’électrification, en particulier dans les zones reculées, grâce aux mini-réseaux.Dans son discours d’ouverture, le ministre a tenu à remercier particulièrement les partenaires au développement, la Banque Mondiale et la Banque Africaine de Développement, pour leur assistance technique dans l’élaboration de ce cadre réglementaire crucial.

Le Ministre a également salué le travail des experts des cabinets INENSUS et CPCS pour leur professionnalisme. Il a souligné l’importance de cet atelier dans la perspective de l’accès universel à l’électricité.Parlant de la mise en place d’une réglementation dédiée aux mini-réseaux électriques, le Ministre a rappelé l’objectif du Cameroun d’atteindre un taux d’accès universel à l’électricité d’ici 2030, tel que défini dans la Stratégie Nationale de Développement à l’horizon 2030 (SND30) et réaffirmé dans le Compact Énergétique National.

Le Ministre a précisé les engagements du gouvernement, notamment l’électrification des localités reculées par l’énergie solaire et/ou des mini centrales hydroélectriques, et la mise en place d’un programme de subventions aux branchements des ménages défavorisés. Il a reconnu que l’atteinte de l’objectif de 100% d’accès à l’électricité, avec un taux actuel d’environ 74%, est un défi qui nécessite la mobilisation de tous les acteurs.

Le déploiement des mini-réseaux a été identifié comme une solution essentielle pour atteindre cet objectif.Gaston Eloundou Essomba a souligné les insuffisances de la loi n°2011/022 régissant le secteur de l’électricité en ce qui concerne la promotion et le développement des mini-réseaux.

Il a insisté sur la nécessité d’un cadre législatif et réglementaire clair, précis et incitatif pour favoriser l’investissement dans ce secteur. Le Ministre a conclu son discours en exprimant sa conviction que les travaux de l’atelier aboutiraient à des recommandations pertinentes pour l’adoption d’un cadre réglementaire adéquat pour les mini-réseaux électriques au Cameroun. Il a ensuite déclaré officiellement ouverts les travaux de l’atelier.