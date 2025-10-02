Cameroun : de retour à Yaoundé, Paul Biya est attendu à Maroua

Les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) de l’Extrême-Nord se mobilisent pour accueillir le président du parti candidat à l’élection présidentielle dans les prochains jours.

Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a regagné la capitale camerounaise le mercredi 1er octobre 2025. En compagnie de son épouse Mme Chantal Biya, le chef de l’État revenait d’un court séjour privé en Europe. Après son accueil à la descente d’avion à l’aéroport international de Yaoundé Nsimalen par le Premier ministre Joseph Dion Ngute, le ministre d’État secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh, et les militants du Rdpc, le chef de l’État est allé au palais de l’Unité. Le candidat du Rdpc revient au moment où les autres candidats battent campagne sur le terrain

Depuis le lancement de la campagne le 27 septembre dernier, c’est le parti qui mène les activités sur le terrain au nom du candidat sortant. Son retour à Yaoundé annonce le déploiement de l’homme politique hors de la capitale. Il est annoncé dans la région de l’Extrême-Nord, dans la ville de Maroua. L’information est contenue dans une note du président de la commission départementale de coordination de la campagne du Mayo-Tsanaga adressée aux responsables locaux du parti et aux élites. Zacharie Perevet leur demande de prendre toutes les dispositions utiles en vue d’une grande mobilisation pour assurer un accueil sans précédent à leur candidat à l’élection présidentielle. Ce candidat n’est autre que le président national du Rdpc, Paul Biya. Il y est attendu cette fin de semaine.

En dehors de la ville de Maroua, le chef de l’État pourrait effectuer le déplacement dans d’autres villes et localités stratégiques comme l’annonce le journal The Median dans sa parution de ce 02 octobre 2025. Les différents endroits à parcourir se situent dans quatre régions du pays. Aussi, de sources médiatiques, le président national du Rdpc serait attendu dans le département de la Lékié, région du Centre. Au cas où ces annonces se concrétisent, le candidat du Rdpc aura battu campagne sur le terrain en 2025 plus qu’en 2018 où il s’est rendu dans la seule ville de Maroua pour tenir un meeting le 29 septembre. La campagne dans quatre régions en 2025 serait ainsi un challenge pour l’homme politique de 92 ans qui brigue un huitième mandat à la tête du Cameroun.