Cameroun : décès d’Anicet Ekane, le ministère de la Défense ouvre une enquête

Le ministère de la Défense a dans un communiqué du 1er décembre, confirmé le décès de l’homme politique et a annoncé l’ouverture d’une enquête.

Agé de 74 ans, Anicet Ekane, président du Mouvement africain pour la nouvelle indépendance (MANIDEM) est décédé ce 1er décembre en détention. L’annonce du décès concentre les débats politiques sur la scène nationale et internationale. Plusieurs versions sont partagées en fonction de l’appartenance politique ou du rapprochement avec le défunt. D’après certains proches, le leader du MANIDEM aurait été assassiné. L’une de ses sœurs dans une publication déclare : « ils l’ont tué », pointant ainsi du doigt, le pouvoir en place, qui aurait confisqué son extracteur d’oxygène pendant trois semaines.

Une thèse que le ministère de la Défense du Cameroun réfute. Le chef de la division de la Communication, le capitaine de vaisseau, Atonfack Guemo Cyrile Serge, explique que le concerné était placé en garde-à-vue judiciaire suite à son interpellation, le 24 octobre 2025 à Douala, dans le cadre d’une enquête ouverte pour diverses infractions graves relevant de la compétence du Tribunal militaire.

Le communiqué révèle qu’Anicet Ekane souffrait de diverses pathologies chroniques et était depuis lors interné au Centre médical militaire. Aussi, le ministère de la défense s’inscrit en faux contre la piste liée à l’assassinat et précise que l’homme politique était pris en charge de manière appropriée par le corps médical militaire de concert avec ses médecins personnels, et bénéficiait d’un suivi complémentaire dans les formations hospitalières de la place.

Toutefois, le ministère de la Défense à travers sa division de la communication annonce l’ouverture d’une enquête afin d’établir avec précision, les circonstances du décès. « Elle fera l’objet d’un traitement légal rigoureux et d’une communication appropriée. », peut-on lire dans le communiqué.