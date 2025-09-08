Cameroun : décès de l’ancien ministre Gounoko Haounaye

L’ancien commis de l’Etat s’en est allé ce 08 septembre 2025, décès survenu au Centre hospitalier de la CNPS à Yaoundé des suites d’une longue maladie.

Après de longues années de services rendus à la haute administration de son pays le Cameroun, Gounoko Haounaye se retire pour l’éternité à l’âge de 75 ans. L’administrateur civil originaire du département du Mayo-Danay a servi et gravi les marches dans le commandement territorial.

Les postes les plus marquants occupés sont celui de préfet de préfet du Logone et Chari dans la région de l’Extrême-Nord et les fonctions de gouverneur de la région de la province du Littoral (actuelle région du Littoral). Sous son administration dans cette circonscription s’est produit le crash d’avion de la Kenya Airways dans la localité de Banga-Pongo le 05 mai 2007. Le gouverneur a alors manifesté son leadership dans la recherche de l’épave de l’appareil.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Après l’administration générale dans la région du Littoral, le serviteur est appelé à poursuivre sa mission au sein de l’appareil gouvernemental. Il est nommé ministre des Transports le 07 septembre 2007 en remplacement de feu Dakole Daïssala qui occupait le poste depuis 2004. Jusqu’en 2009, Gounoko Haounaye est à la tête du département ministériel chargé des Transports. Lorsqu’il est remplacé par Bello Bouba Maïgari aux transports, il ne quitte totalement les affaires. Depuis 2009, il garde la présidence du Conseil d’administration de l’Autorité portuaire nationale.

Il sera inhumé à Djengreng dans l’arrondissement de Wina, région du Mayo-Danay dans le respect de la tradition musulmane.