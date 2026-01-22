Cameroun : des acteurs se concertent pour améliorer la sécurité des données de l’état civil

A l’initiative de l’Agence nationale des technologies de l’information et de la communication, plusieurs acteurs prennent part à Yaoundé au forum sur la transformation digitale au Cameroun.

Des maires de communes, des partenaires au développement, des universitaires ainsi que des représentants du secteur privé participent depuis le 21 janvier dernier au forum sur la transformation numérique édition 2025 au Palais des congrès de Yaoundé. Durant trois jours, ils échangent sur la thématique « sécuriser l’état civil : un impératif numérique pour une gouvernance inclusive ».

Le forum poursuit l’objectif de veiller à ce que la transformation numérique du Cameroun repose sur des bases solides en matière de sécurité, d’intégrité et de confiance numérique. De ce fait, les participants aux travaux réfléchissent sur le rôle des technologies du numérique dans la modernisation de l’administration publique en général et en particulier dans la gestion, la protection des informations relatives à l’état civil. Dans ce domaine, le gouvernement a déjà engagé le chantier de modernisation grâce à l’utilisation des TIC avec la mise en œuvre de la numérisation du registre national de l’état civil par le Bureau national de l’état civil.

L’initiative qui devrait permettre de réduire le sous-enregistrement des naissances est l’un des progrès du Cameroun dans la modernisation de l’administration. Selon les données de l’ANTIC, le Cameroun progresse de manière régulière vers la maturité numérique. Cependant, l’évolution du numérique au Cameroun s’accompagne des défis en matière de cyber sécurité avec des pratiques telles que la violation de données, l’usurpation d’identité et d’autres formes de fraudes numériques.

Dans ce contexte, « une coordination accrue des investissements supplémentaires et des audits continus sont nécessaires pour garantir que tous les secteurs adoptent pleinement une transformation numérique sûre et inclusive », a relevé le directeur général de l’ANTIC, à l’ouverture du forum. Le Pr Ebot Ebot Enaw a invité les participants à partager leurs expériences, leurs défis et leurs idées novatrices en faveur de l’efficacité de la transformation et de la gouvernance numériques au Cameroun.