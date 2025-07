Cameroun : des chefs traditionnels du Mayo-Danay remercient Paul Biya pour le cumul de fonctions de Mounouna Foutsou

Des gardiens de la tradition du département du Mayo-Danay, région de l’Extrême-Nord disent merci au président de la République pour la nomination de leur fils au poste de ministre par intérim de l’Emploi et de la Formation professionnel.

La démission de Issa Tchiroma Bakary qui signe la fin de sa présence au sein du gouvernement est le point de départ de la joie qui anime les populations du Mayo-Danay et du Mayo-Kani. Suite à cette démission le 24 juin 2025, le chef de l’Etat a désigné le ministre de la Jeunesse et de l’Education physique pour assurer la continuité du service au ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle. Et ce, cumulativement avec ses fonctions de ministre de la Jeunesse.

Pour exprimer leur sentiment au chef de l’Etat, les chefs traditionnels regroupés au sein de l’Association des chefs traditionnels du Mayo-Danay ont pris la plume. Ils ont tenu à « transmettre » leurs « sincères remerciements » et leur « reconnaissance pour cette marque de confiance placée » en leur fils. Ces remerciements ne se limitent à ce seul acte. Les chefs traditionnels y associent les actes précédents.

Le chef de l’Etat a signé l’entrée de leur fils au gouvernement le 30 juin 2009. Il a occupé dès cette année le poste de secrétaire d’Etat auprès du ministre des Enseignements secondaires. Le 09 décembre 2011 il y a été maintenu et chargé de l’enseignement normal. Le 02 octobre 2015 il est nommé à la Jeunesse et à l’Education physique. Il y est maintenu près de 10 ans après.

En dehors de cette confiance à leur fils, les chefs traditionnels citent les réalisations du président Paul Biya en faveur de leur zone : la construction d’un pont sur le fleuve Logone, le projet de construction du pont Maga-Garoua, la restructuration de SEMRY, sans oublier le maintien d’autres fils du département à certains poste. Parmi ces fils, se trouve Luc Ayang, président du Conseil économique et social depuis le 04 février 1984 soit, 41 ans déjà. En retour de toutes ces réalisations et promesses, au nom de leurs populations, les chefs traditionnels choisissent le président Paul Biya comme leur candidat à l’élection présidentielle.

Or, après la désignation de leur fils, une partie de l’opinion, en particulier celle constituée de l’opposition, a dénoncé le cumul de fonctions ministérielles décidé en faveur de Mounouna Foutsou. Alors qu’il occupe déjà la tête d’un ministère, une autre personnalité pouvait occuper la tête du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle à titre intérimaire. Le Cameroun dispose des ressources humaines.