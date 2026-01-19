Cameroun : des conseillers régionaux du Sud défendent Eric Gervais Ndo convoqué devant le conseil de discipline du Rdpc

Des membres du conseil régional du Sud dénoncent la procédure disciplinaire engagée contre le président de l’exécutif régional par la hiérarchie du parti au terme de son élection à la tête du conseil régional.

Des conseillers régionaux du Sud se mobilisent pour aller soutenir et défendre leur président au Comité central du Rdpc dans deux jours. En effet, le président du Conseil régional du Sud, Eric Gervais Ndo, est attendu devant le conseil de discipline du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), parti au pouvoir, le 22 janvier 2026. Il Y est convoqué à la suite de son élection à la tête du conseil régional le 17 décembre dernier.

Une élection de 48 heures marquée par de nombreux rebondissements liés à la contestation du candidat Antoine Bikoro, investi par le comité central du parti au pouvoir. Eric Gervais Ndo, qui n’a pas bénéficié de la confiance de la hiérarchie du parti, a présenté sa candidature cassant les codes du parti au nom de la démocratie. Malgré les rappels à l’ordre et les suspensions de l’élection, l’ancien vice-président du bureau sortant a maintenu sa décision de braver les obstacles, ainsi que la décision du comité central pour être président du conseil régional. Au terme de l’élection, il a été crédité de 66 voix contre 22 pour Antoine Bikoro.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Un mois après, alors qu’il a prêté serment le 9 janvier dernier devant la cour d’appel du Sud, le nouveau patron de la collectivité régionale est l’objet d’une procédure pouvant aboutir à des sanctions disciplinaires. Il risque des avertissements, une suspension ou encore des déchéances au sein du parti ou même au sein du conseil régional. A cela peut s’ajouter la perte de confiance auprès des électeurs. Toutes choses qui sont de nature à influencer dans le sens négatif sa carrière politique.

Face à cette convocation et au regard des conséquences qui peuvent s’en suivre, des conseillers régionaux du Sud expriment leur indignation. De nombreux pensent que leur président serait victime d’une cabale et d’une tentative de déstabilisation. Pourtant, selon eux, il n’a fait que se présenter aux élections comme dans une démocratie dont l’un des principes est l’égalité des candidats devant l’électorat. Ainsi, ils expriment leur soutien à Eric Gervais Ndo. L’installation officielle de ce dernier en qualité de président du conseil régional du Sud est prévu le vendredi 23 janvier 2026 à la place des fêtes d’Ebolowa au cours d’une cérémonie présidée par le gouverneur de la région du Sud Felix Nguele Nguele.