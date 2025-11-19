Cameroun : des émissaires de la CAF et de la FIFA annoncés pour des élections à la Fécafoot

La Fédération camerounaise de football en désaccord avec le gouvernement sur la tenue de l’Assemblée générale élective du 29 novembre annonce la présence des émissaires de la Fifa et de la CAF à ces élections.

Des émissaires de la Fédération internationale de football association (FIFA) et de la Confédération africaine de football (CAF) ainsi que les membres du conseil de la FIFA prendront part aux travaux de l’Assemblée générale élective du 29 novembre 2025 à Mbankomo. La nouvelle est de la Fédération camerounaise de football. La Fecafoot l’a mise à la disposition de l’opinion publique le 18 novembre. C’était à la suite d’une réunion tenue par visioconférence et à laquelle ont pris part les deux instances faitières du football et la commission électorale de la Fecafoot.

La présence des émissaires de la CAF et de la FIFA aux travaux du 29 novembre marquent leur accompagnement en vue du bon déroulement de l’Assemblée générale projetée et que le gouvernement veut suspendre. Le ministre des Sports et de l’Éducation physique, Narcisse Mouelle Kombi, a demandé dans une correspondance en date du 14 novembre au président de la Fecafoot, Samuel Eto’o, de surseoir à la tenue de cette Assemblée générale pour risque de trouble à l’ordre public. Il lui demandait dans la même lettre de prendre d’abord des mesures pour se conformer aux textes reconnus par le gouvernement et pour corriger des irrégularités décriées. Le Minsep, au vu de l’engagement de la Fecafoot d’aller jusqu’au bout, a sollicité la force publique auprès du ministre de l’Administration territoriale Paul Atanga Nji.

Alors que l’opinion attend la réaction du Minat, la Fecafoot vient à sa façon de rassurer l’opinion quant à la tenue de l’Assemblée générale le 29 novembre. La présence des émissaires de la FIFA et de la CAF renforce l’autorité du président de la Fecafoot et légitime sa démarche, driblant ainsi le ministre des Sports et de l’Éducation physique qui n’a pas néanmoins dit son dernier mot.