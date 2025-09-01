Cameroun : des enseignants d’universités annoncent une grève générale dès le 06 octobre

L’annonce survient au sortir d’une réunion extraordinaire du Bureau exécutif national du Syndicat national des enseignants du supérieur tenue le dimanche 31 août 2025.

Des enseignants, membres du Syndicat national des enseignants du supérieur, projettent de mener une grève générale dans les 11 universités d’Etat à compter du 06 octobre 2025. Le mot d’ordre est issu d’une rencontre extraordinaire du Bureau national du syndicat réuni en visioconférence le 31 août 2025. La grève projetée serait une réaction à ce que le Synes considère comme un mépris des autorités à l’égard des enseignants et de l’enseignement supérieur.

Au cours de la réunion, l’organe exécutif du mouvement syndical a noté que la demande d’audience adressée au chef de l’Etat le 20 janvier 2025 est restée lettre morte. Elle vise à expliquer au président de la République les propositions d’amélioration des secteurs de l’enseignement supérieur au Cameroun. En outre, le syndicat constate le non-respect des échéances relatives au paiement de la dette académique ainsi que celui de l’allocation spéciale pour la modernisation de la recherche.

Avant le 06 octobre, le syndicat appelle déjà les enseignants à observer une cessation des activités liées à la tenue des jurys de niveaux aux soutenances de mémoires et thèses du 15 au 29 septembre 2025. Ils sont aussi appelés à boycotter des réunions institutionnelles entre le 30 septembre et le 05 octobre 2025.

Une fois de plus, le Synes projette la grève pour faire pression sur le gouvernement afin de le contraindre à tenir ses engagements. Dans la plupart des cas, le ministre d’Etat, ministre de l’Enseignement supérieur, Jacques Fame Ndongo, réagit presque toujours aux différents mots d’ordre de grève, opérant des diligences pour donner satisfaction aux revendications des enseignants.