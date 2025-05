Cameroun : des jeunes de l’Extrême-Nord massés à Maroua pour soutenir Paul Biya

Ils ont été mobilisés dans la cadre de la plateforme des jeunes de l’Extrême-Nord pour l’émergence » en vue d’exprimer leur soutien éclairé ou non pour la candidature du président Paul Biya à l’élection présidentielle d’octobre 2025.

La mobilisation de 100 000 jeunes à la place des fêtes de Maroua le 10 mai 2025 projetée depuis quelques mois a bel et bel bien eu lieu samedi dernier à la place des fêtes de Founangué dans la capitale régionale de l’Extrême-Nord. L’événement a pris les contours d’un meeting politique auquel une foule de jeunes venus des départements de la région ont participé. Le lieu du rassemblement a été noirci de personnes vêtues des insignes et couleurs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et qui ont marché en soutien au champion du parti du Flambeau ardent.

Au terme de la cérémonie, les organisateurs peuvent se réjouir pour avoir tenu le pari d’une telle mobilisation ayant abouti à la lecture d’une motion de soutien à l’endroit de Paul Biya à quelques quatre mois de l’élection présidentielle. Tout s’est fait devant le président de l’Assemblée nationale, Cavaye Yeguie Djibril, personnalité influente de la région, du gouverneur Midjiyawa Bakari, des autorités traditionnelles.

Cependant, il est reproché aux organisateurs, la manipulation de la jeunesse à des fins politiques. Des opposants au régime de Yaoundé dénoncent par exemple la présence dans la foule des jeunes visiblement d’un âge inférieur à la majorité électorale qui est de 20 ans. Ce qui, selon certains, constitue une manœuvre des organisateurs pour grossir les effectifs et prouver que le pari a été tenu au regard des critiques formulées à l’encontre de cette initiative portée par le directeur du cabinet du président de l’Assemblée nationale.

Une partie des jeunes de la région a exprimé sa désapprobation face à une telle initiative qui, selon eux, n’apporte pas le développement dans la région. Ils ont proposé que les fonds mobilisés pour cet événement soient mis à la disposition des jeunes pour la création des entreprises, l’équipement des salles de classe ou encore la formation professionnelle des jeunes. Tout compte fait, l’événement aura marqué les esprits au sein du Rdpc qui des techniques pour remporter l’élection dans la région de l’Extrême-Nord.