Cameroun : des mouvements de protestation font face aux Forces de maintien de l’ordre à Douala

Les forces de maintien de l’ordre sont intervenues pour disperser des protestataires qui ont demandé la transparence dans le processus électoral.

Des personnes ont pris d’assaut ce 15 octobre 2025 le siège de l’antenne communale d’Elections Cameroon de l’arrondissement de Douala 5 pour exiger l’application des règles démocratiques dans le décompte des votes après le scrutin. D’après des informations recueillies via des témoins sur le terrain, des jeunes pour la plupart se réclamant des partis politiques d’opposition, auraient été alertés qu’il y aurait eu bourrage des urnes lors du vote. La nouvelle bien que pas vérifiée, aurait provoqué la ruée des protestataires à l’antenne communale d’Elecam pour demander des explications à l’organe chargé d’organiser les élections.

Les visiteurs en colère ont commis des actes de violence sur le personnel de l’institution avant la riposte des forces de maintien de l’ordre. Les protestataires ont poursuivi leur manœuvre dans les rues alentour. Ils ont été dispersés à l’aide des gaz lacrymogènes et des engins antiémeutes qui ont largué des eaux aux personnes présentes dans les rues.

Les Forces de maintien de l’ordre ont interpellé au moins une dizaine de jeunes parmi les protestataires et qualifiés de meneurs. Les autorités administratives ont effectué une descente sur le terrain afin de constater l’ampleur de la situation et d’ajuster les mesures de sécurité. Dans un arrêté en date du 14 octobre 2025, le préfet du Wouri, Sylyac Marie Mvogo, interdisait toute manifestation de rue jusqu’à la prestation de serment du nouveau président de la République pour des raisons évidentes liées aux velléités de troubles à l’ordre public. Mais, l’interdiction vient d’être bravée.