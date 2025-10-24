Cameroun : des soutiens du président Paul Biya manifestent dans la rue à Douala

Des personnes arborant des couleurs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ont marché dans la capitale économique du pays ce jour en réponse aux manifestations du camp politique adverse.

Des personnes habillées en tenue de campagne du candidat président Paul Biya ou en tenue du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), sont descendues dans la rue ce jour à Douala. Ils ont mené une manifestation sous la houlette du Collectif tous avec Paul Biya. Bravant les mesures restrictives interdisant des manifestations de rue, ils ont exprimé leur soutien au président Paul Biya, candidat sortant à l’élection présidentielle.

Ils ont créé l’occasion pour revendiquer la victoire de leur leader au scrutin présidentiel du 12 octobre dernier. Et les messages inscrits sur les pancartes renseignent mieux sur la raison de leur présence dans la rue. Ils ont marché dans des artères de la ville pour rassurer en disant que « le peuple est avec Paul Biya » et que « la victoire ne se négocie pas ».

La manifestation se fait en réaction à celles qui se déroulent sur le territoire camerounais pour revendiquer la victoire de Issa Tchiroma Bakary. Le candidat qui s’est autoproclamé vainqueur deux jours après le scrutin et dont les soutiens exigent la vérité des urnes depuis plus d’une semaine. Toute chose qui met la pression sur les institutions, en particulier le Conseil constitutionnel qui a programmé l’audience solennelle de proclamation des résultats pour le lundi 27 octobre prochain.

Au cours de ce dernier week-end avant l’échéance, le ton donné à Douala pourrait se répercuter dans d’autres villes par effet de contagion au risque de provoquer des confrontations entre les partisans de Paul Biya et ceux de IssaTchiroma Bakray. Pour le moment, des observateurs de la scène politique nationale remarquent une certaine tolérance des autorités vis-à-vis des manifestants du camp présidentiel là où ceux du camp adverse sont face à la rigueur de la puissance publique.