Cameroun : Dieudonné Yebga et 32 Bambombog exclus du Mbog pour divers motifs

Le collège des Bambombog a suspendu 33 membres pour « faute lourde » et « violation du code de déontologie » pour de longues années.

33 gardiens de la tradition écopent de la suspension des activités liées à la tradition du Mbog bien connue au sein du peuple Basa’a. Le cercle des initiés a infligé la sanction la plus lourde à Mbombog Yebga Yebga Ntep Libii, candidat du MANIDEM recalé à l’élection présidentielle pour pluralité d’investiture. Il est écarté de toutes activités liées au Mbog pendant 15 ans. Il est radié de toutes fonctions au sein du Mbog pour le motif qu’il a violé le serment prêté en qualité de coordonnateur du Mbog, celui de ne pas exercer des activités politiques. Mais, il s’est présenté à l’élection présidentielle en compétition avec Maurice Kamto pour le compte du MANIDEM.

En dehors de ce cas, 12 autres gardiens de la tradition ont été suspendus de leurs fonctions au sein du Mbog pour une durée de 12 ans pour non-respect du code de déontologie du Mbog et trahison envers le peuple. 20 autres, rendus coupables d’avoir agi en coaction avec les 12 précédents en violation du code de déontologie du Mbog et trahison envers le peuple, écopent d’une exclusion de 10 ans. Dans ce groupe, figure Mbombog Bapooh Lipot qui se revendique leader de l’Union des Populations du Cameroun (UPC), faction qui accorde son soutien au président de la République Paul Biya en vue du scrutin du 12 octobre.

Les sanctions sont tombées aux premières heures de la matinée du lundi 1er septembre 2025 au terme d’une réunion du collège des Bambombog tenue à Eseka sur convocation de Mbombog Mandeng Ma Biboum. Ce dernier a expliqué aux médias que ses pairs sanctionnés sont ceux qui salissent alors que le reste du collège constitue l’équipe de ceux qui nettoient. « Ils ont commis un impair et cet impair nous sommes en train de la réparer auprès de la population et auprès du peuple camerounais (…) Ils se sont présentés à la présidence parlant au nom du peuple alors qu’ils n’ont pas été mandatés par le peuple ; parler au nom du Mbog, alors qu’ils n’ont pas été mandatés par les Mbombog ; ils sont allés pour propre danse du ventre », a-t-il précisé.

Dans la correction de « l’impair », le collège des Bambombog a effectué le rite de purification de la population tout en élevant des intentions de prière pour que l’élection présidentielle se déroule dans la paix.