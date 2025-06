Cameroun-Dr Salomon ZING : le phare de la chirurgie dentaire au Cameroun

Depuis 1999, le chirurgien-dentiste prothésiste prend soin des patients souffrants des maladies buccodentaires et transmet savoirs, savoir-faire et expérience aux jeunes dans les universités camerounaises.

Lorsqu’il poussait son tout premier cri le 29 juin 1969 en zone forestière à Imbet par Nguelemendouka, les dieux de la région du Soleil Levant l’ont sans doute prédestiné à l’usage magistral du foret dentaire. Mais, rien n’a soufflé cela très tôt à l’esprit du petit Salomon Zing, ni lors des matchs de football avec ses amis, ni lors des parties de pêches, de cueillette, de chasse, encore moins dans les contes qu’il suivait ou à travers les pas de danse qu’il aimait bien marquer au clair de lune. Au contraire, l’enfant grandit avec son rêve. Il voulait devenir un grand architecte, un pétrochimiste, un ingénieur. Pour ce faire, il a adopté la vitesse rapide pour terminer le cycle primaire en six ans puis réussir au BEPC quatre ans après.

Sur le chemin de l’architecture, il prend le virage menant au lycée technique pour s’inscrire en spécialité F4. Mais l’aventure ne durera pas. Il rentre au lycée classique de Bertoua avant d’obtenir un baccalauréat D. Dans la série d’acclamations, son frère aîné Dr Armel Mekoul et son épouse Blanche Mekoul, tous deux chirurgiens-dentistes, vont encourager le jeune bachelier à faire des études médicales. « Tu seras prothésiste dentaire et nous allons ouvrir un grand cabinet dentaire », ont-ils avancé.

Ce nouveau souffle va pousser le jeune camerounais à s’envoler pour Dakar au Sénégal. Objectif, suivre des études médicales sur bourse du gouvernement de son pays d’origine. En juillet 1999 il est nanti d’un diplôme d’Etat de chirurgie dentaire à l’Université Cheikh Anta Diop. Retour triomphal au pays, il commence sa carrière la même année au cabinet dentaire adventiste de Yaoundé. Il y fait ses preuves jusqu’en 2016 avant d’ouvrir la même année, « Ma Sulamite », son propre cabinet en face de l’Hôpital de la caisse à Yaoundé.

D’année en année, il poursuit ses études et sa formation en accumulant des diplômes. Diplôme interuniversitaire de de prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA (Yaoundé 1 et Bordeaux), master en science odontologique option prothèse dentaire (UY1), master hybride de prothèse dentaire, Doctorat PhD sur le thème : « étude des facteurs améliorant la stabilité dimensionnelle des empreintes en alginate (UY1), diplôme universitaire en pédagogie médicale (UY1), etc.

Avec ces tous ces diplômes et son talent, Dr Zing est un prothésiste habile et un enseignant de rang magistral. Il transmet le maniement des scalpels, miroirs et sonde dentaires, ciseaux et écarteurs aux étudiants des universités de Yaoundé 1, de Douala, de l’Université des Montagnes de Bangangté et à l’Ecole de médecine dentaire de Yaoundé, située au quartier Emana dont il est le fondateur. Fort de son expérience, il est le président de l’Association nationale des chirurgiens-dentistes du Cameroun. Il a été vice-président de l’Ordre national des chirurgiens-dentistes du Cameroun, président de l’Assemblée générale des chirurgiens-dentistes du Cameroun. Marié à sa « douce Sulamite » depuis 2003, Dr Salomon Zing est père de trois enfants.

Face à l’augmentation du nombre de chirurgiens-dentistes qui entraîne l’installation des cabinets illégaux, il recommande à ses jeunes collègues de se regrouper pour créer des cabinets collectifs.