Cameroun : Elecam annonce la publication du fichier électoral national sur son site internet

L’organe en charge de l’organisation matérielle des élections invite les citoyens inscrits sur les listes électorales à vérifier leurs informations personnelles.

Le fichier électoral national est désormais consultable en ligne sur le portail www.elecam.cm. C’est du moins l’assurance que le directeur général des élections, Erik Essousse, a donné le 10 juillet dernier au cours d’une conférence de presse organisée au siège d’Elecam à Yaoundé. Cette conférence a permis à Elections Cameroon de présenter la procédure conduisant à la consultation des données sur le site. Dès l’accès à la page d’accueil de la plateforme, le visiteur a le choix d’aller visiter le site ou de consulter ses données électorales.

Pour cette dernière option, il accède à la deuxième page. Il choisit va choisir l’un des deux modes de consultation prévus : en insérant le numéro d’inscription ou en insérant les données personnelles. Le numéro d’inscription se trouve sur la pièce reçue à l’issue de l’enrôlement. Les données personnelles quant à elles sont les noms et prénoms, date et lieu de naissance, nom de la mère. Les informations disponibles sur la plateforme sont celles des électeurs inscrits entre 2012 et 2024. En cas d’indisponibilité des informations, le visiteur a la possibilité de faire une réclamation sur la plateforme.

Mais, il est impossible de consulter tout le fichier électoral mis en ligne par Elecam. Le directeur général des élections justifie cela par le souci de sécuriser les données des électeurs en évitant de les exposer à la vue de tout visiteur et à la merci des attaques cybernétiques. Cette mesure ne pourra que relancer les critiques des opposants qui ont accusé Elections Cameroon d’avoir violé la loi électorale en refusant de publier la liste électorale nationale le 31 décembre 2024.

Le fichier électoral national non toiletté contient un peu plus de 8 millions d’électeurs. En attendant la clôture des opérations d’inscription à la convocation du corps électoral, les citoyens continuent de s’inscrire. Le toilettage du fichier qui suivra la convocation du corps électoral permettra d’être fixé sur le nombre d’électeurs qui pourront aller aux urnes en octobre prochain pour élire le prochain président de la République du Cameroun.