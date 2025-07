Cameroun : Elecam mise sur la collaboration de tous les acteurs pour la réussite de l’élection présidentielle

Le président du Conseil électoral, Enow Abrams Egbe, exhorte les différents acteurs impliqués dans le processus électoral à travailler en synergie pendant les trois prochains mois.

Les membres du Conseil électoral d’Elections Cameroon tiennent ce mercredi 16 juillet 2025 la première session de plein droit en vue de l’élection présidentielle du 12 octobre prochain. La session se tient cinq jours après la convocation du corps électoral et en conformité avec l’article 19 alinéas 1 et 2 du code électoral. Au cours de la cérémonie d’ouverture de la session, le président du Conseil a indiqué que la rencontre est dédiée à la définition des stratégies et de l’adoption d’une feuille de route commune en vue de la réussite du processus électoral. « Il est nécessaire à ce stade de synchroniser nos actions en vue de la réussite de cette élection », a déclaré Enow Abrams Egbe.

À l’issue de la session, le Conseil électoral et la direction générale des élections vont arrêter un plan d’actions concrètes pour la suite de leurs activités. Pour cela, les différents acteurs sont appelés à considérer les enjeux particuliers de la présidentielle de 2025. Plusieurs actions sont déjà accomplies. Elecam a constitué des équipes pour la réception des candidatures, les équipes techniques travaillent pour actualiser les listes électorales et les rendre disponibles à temps dans les bureaux de vote. Le portail web est ouvert depuis le 10 juillet pour la vérification des données des électeurs.

Mais, il reste plutôt beaucoup à faire. Ainsi, au sortir de la session de plein droit, le Conseil électoral fera une descente d’évaluation préliminaire à la base logistique qui sert de site pour le conditionnement du matériel électoral. Les membres du conseil effectueront une autre descente dans les démembrements territoriaux d’Elecam. Le but étant de d’apprécier le climat sociopolitique dans les circonscriptions électorales. « La mission qui nous est confiée exige de nous une rigueur absolue, une impartialité sans faille et un dévouement total à l’intérêt supérieur de la nation », a mentionné le président du conseil.

Enow Abrams Egbe exhorte les administrations, les partis politiques, des médias, les organisations de la société civile à œuvrer ensemble pour garantir des élections apaisées, inclusives, crédibles et transparentes. « Car c’est par notre unité d’action que nous inscrirons cette échéance dans l’histoire comme un triomphe de la démocratie camerounaise », a insisté le président dans son propos d’ouverture de la session.