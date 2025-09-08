Cameroun : Elecam tient la première session de plein droit en vue des élections régionales

Le président du Conseil électoral, Enow Abrams Egbe, invite les acteurs du processus électoral à placer la patrie au-dessus des clivages partisans et exhorte les uns et les autres à une synergie d’actions.

Pour la première fois, Elections Cameroon organise deux types d’élections au même moment : l’élection présidentielle du 12 octobre et les élections régionales du 30 novembre 2025. La convocation des collèges électoraux par décret présidentiel du 1er septembre dernier est à l’origine de la tenue de la première session de plein droit du Conseil électoral ce 08 septembre au siège d’Elecam à Yaoundé.

Cette première rencontre des membres du Conseil électoral en vue des deuxièmes élections des conseillers régionaux de l’histoire politique du Cameroun permettra de fixer la boussole des activités d’Elecam. Au terme de la session, un calendrier harmonisé des activités pour le Conseil électoral et la direction générale des élections sera adopté. Au cours de la session, le directeur général des élections, Erik Essousse, va présenter le plan détaillé des activités exposant l’organisation matérielle de l’élection, la réception des candidatures et le respect strict des délais fixés par la loi.

Les délégués régionaux sont élus au suffrage universel indirect. Le président de la République Paul Biya a convoqué les collèges électoraux constitués des conseillers municipaux et des chefs traditionnels. Avant la tenue des élections, le fichier des collèges électoraux doit être à jour. L’examen du statut du fichier des collèges électoraux et des listes électorales en cours d’actualisation est aussi inscrit au menu des travaux. De même, « Nous passerons en revue les dotations budgétaires afférentes à cette élection afin de garantir le fonctionnement optimal du Conseil électoral et de la direction générale des élections », a déclaré le président du Conseil électoral dans son propos d’ouverture.

La session se tient à quelques jours de la tenue de la huitième concertation nationale entre Elecam et les autres du processus électoral. Un forum qui favorise le dialogue, la paix, la transparence, et l’appropriation collective des enjeux du processus électoral par tous les acteurs. Le président du conseil a invité les membres du conseil ainsi que les autres acteurs à travailler en synergie pour relever le défi nouveau d’assurer une organisation réussie des deux types d’élections. « La responsabilité qui nous incombe est immense, mais l’honneur l’est tout autant », a-t-il lancé.