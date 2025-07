Cameroun : elle refuse de démissionner du gouvernement

Marie Rose Dibong, secrétaire d’Etat au ministère de l’Habitat et du Développement urbain désapprouve les décisions de son parti l’Undp de rompre l’alliance avec le Rdpc parti au pouvoir.

Le vent de démissions qui souffle au sein du gouvernement camerounais n’emporte pas la conviction de Marie Rose Dibong née Ngo Biyong. Non, « Je dis que je ne peux pas démissionner du gouvernement tant que mon décret reste valable. Si on me remplace je pars. Je continue à jouir de mon décret en attendant qu’on m’enlève le décret. Je ne quitterai pas le gouvernement pour cela », répond-elle à un journaliste de la radio nationale au cours d’un entretien.

En effet, nommée le 09 décembre 2011 au gouvernement en qualité de secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Habitat et du Développement urbain chargée de l’Habitat, Marie Rose Dibong veut continuer à jouir de son décret. Pas question que les volontés de son parti l’Union nationale pour la démocratie et le progrès (Undp) l’emportent sur sa conviction personnelle. « Aucun texte ne nous oblige à le faire. Si on doit le faire, on le fait personnellement. Et moi je ne ferai pas », insiste-t-elle.

Le membre du gouvernement s’exprime dans un contexte de la préparation de la présidentielle d’octobre 2025. Son parti a décidé de rompre l’alliance avec le parti au pouvoir et d’investir Bello Bouba Maïgari, le président national dudit parti candidat à l’élection. Ce qui entraînerait sa démission au poste de ministre d’Etat, ministre du Tourisme et des Loisirs. La rupture avec le Rdpc entraînerait aussi la démission de Nana Aboubakar Djalloh de son poste de ministre délégué auprès du ministre de l’Environnement de la Protection de la nature et du Développement durable, lui aussi membre de l’Undp.

Mais, Marie Rose Dibong n’entend pas marcher selon l’orientation de l’Undp pour quelques raisons. D’abord parce qu’elle n’a pas été consultée au préalable. Ensuite, parce qu’elle dit travailler pour le Cameroun et non pour le parti. Enfin, elle en raison du fait que le chef de l’Etat ne l’a pas encore débarquée du gouvernement. Par conséquent, « Je reste au gouvernement en attendant qu’on m’enlève du gouvernement. Je vais attendre que mon décret me fasse partir », martèle Mme Dibong, âgée de 55 ans et habituée des décrets en sa faveur.

Elle intègre la fonction publique camerounaise en 1978 après avoir obtenu une maîtrise en informatique et en gestion des entreprises à l’Université Paris Dauphine et un diplôme d’ingénieure en informatique de gestion des entreprises obtenu au Centre national des arts et métiers à Paris. Sa carrière s’ouvre au service informatique de la présidence de la République. Après y avoir occupé plusieurs postes, elle est nommée chargée d’études à la direction téléinformatique et bureautique du centre national du développement de l’informatique au ministère des Finances en 1991. En 1997, elle arrive au ministère de l’Habitat où elle est nommée conseillère technique n°1. Le 18 avril 2001, un autre décret la nomme directrice générale adjointe du Crédit Foncier du Cameroun.