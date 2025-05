Cameroun : Eyebe Ayissi annonce la fin du désordre au Mindcaf

Le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Henri Eyebe Ayissi, annonce des sanctions contre tout véhicule ne possédant pas la vignette d’accès au siège de son ministère.

L’ordre va régner à l’immeuble ministériel n°2 abritant les ministères de l’Enseignement supérieur et celui des Domaines, du Cadastre et de Affaires foncières. A la faveur d’une note signée du ministre des Domaines, Henri Eyebe Ayissi, en date du 26 mai 2025, « les véhicules non autorisés, dépourvus de vignettes d’accès dans le parking ministre et cour arrière de l’immeuble seront scellés, remorqués, et transférés au garage administratif central ». Pour le retrait de ces véhicules scellés, les propriétaires devront débourser une somme de 25 000 francs CFA. La somme représente les frais d’enlèvement, le garde et de contravention liés à l’infraction.

Par ailleurs, le ministre entend restaurer l’ordre au siège de son département ministériel en prenant des mesures ciblant des vendeurs, des usagers et son propre personnel. A cet effet, le membre du gouvernement menace de confisquer les marchandises se trouvant dans l’immeuble ou dans la cour arrière de l’immeuble et de les déverser dans des poubelles prévues.

Dans le même élan, la note ministérielle prévient les usagers n’arborant pas des tenues non conformes. Ils n’auront plus accès à l’immeuble. Le personnel jusqu’au rang de sous-directeur, et les usagers ayant des tenues conformes devront passer par le rez-de-chaussée pour accéder à l’immeuble.