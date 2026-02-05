Cameroun : Fayçal Hamadou Demaissala quitte le PCRN

Le conseiller spécial du président Cabral Libii a rendu publique le 04 février 2026 sa décision de quitter le parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN) ouvrant une nouvelle page de son engagement politique.

Fayçal Hamadou Demissala n’est plus militant du PCRN. Depuis mercredi dernier, il a porté la nouvelle au grand public à travers les canaux sociaux. Au moment où le Parti camerounais pour la réconciliation nationale prépare les élections législatives et municipales, il perd le conseiller de son président, celui qui était chargé de la stratégie et de l’implantation territoriale de la formation politique. Il a été nommé à ce poste le 1er septembre 2025 à la veille de l’élection présidentielle au terme duquel le candidat Cabral Libii, président du parti, a été classé 3è.

L’ancien militant du PCRN s’en va après avoir « servi le parti avec loyauté, conviction et sens des responsabilités », dit-il. Il déclare avoir exercé ses fonctions, dans un contexte politique exigeant, pour l’intérêt général et le respect du débat démocratique. Sans toutefois préciser les motifs exacts de son départ, Fayçal a juste indiqué que sa décision découle d’une « réflexion personnelle et politique approfondie ». En remerciant les militants du parti, il annonce l’ouverture d’une nouvelle page dans laquelle il va continuer d’écrire son histoire au service de la population camerounaise.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le désormais ancien conseiller du député Cabral Libii ferme la page du parti en période préélectorale souvent marquée par des tractations et le positionnement des hommes et femmes politiques. Les uns et les autres changent souvent de camp dans le but de trouver un nouveau cadre d’expression et d’action leur permettant d’atteindre certains objectifs. En ce moment, le PCRN et son président Cabral Libii sont plus que jamais confrontés à de nombreux écueils marqués par des démissions successives de cadres et des critiques virulents de la part d’autres partis d’opposition.