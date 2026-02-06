Cameroun : Francis Gaël Touna réélu maire d’Obala

Son élection est intervenue ce 06 février 2026 au cours d’une session extraordinaire du conseil municipal convoquée et présidée par le préfet de la Lekié, Patrick Simou Kamsu.

Le score est sans appel au tableau des suffrages valablement exprimés au terme de l’élection. Francis Gaël Touna remporte une nouvelle fois la victoire avec 34 voix contre deux pour son adversaire Benjamin Menyengue. C’est le verdict de l’élection à la tête de la mairie d’Obala, survenue ce vendredi au Centre de documentation et d’information et qui met un terme aux polémiques qui étaient encore en cours sur le sujet la veille. En l’occurrence, une première élection de la même personnalité membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais au même poste le 29 décembre 2025.

Choisi à la majorité de 30 voix sur 36, il remplaçait alors Simon Pierre Ediba, décédé le 16 octobre 2025 après de longues années de service à la tête de la commune. Mais, cette élection a été entachée d’illégalité sur la forme, avec la convocation d’une session extraordinaire par le maire par intérim, le Pr Faustin Mvogo, après le 17 décembre 2025, date à laquelle devait expirer l’intérim. Période de 60 jours au-delà de laquelle seul le préfet avait qualité pour convoquer le conseil municipal en vue de l’élection d’un nouveau maire comme le précise la loi.

La convocation le 02 février dernier de la session extraordinaire qui a eu lieu ce vendredi a entrainé l’annulation de la session du 29 janvier 2025. Mais, la principale résolution mettant un terme à cette assise donne toute sa légalité au nouveau maire et à la procédure ayant conduit à sa désignation. Le nouveau maire va conduire la commune d’Obala jusqu’aux élections municipales prévues cette année et pour lesquelles la convocation du corps électoral est attendue. Son mandat court ainsi jusqu’au 31 mai 2026.