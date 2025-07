Cameroun-inédit : 81 candidatures enregistrées à l’élection présidentielle du 12 octobre 2025

Fin de la déclaration de candidatures. Le décompte fait par Elections Cameroon ce 21 juillet 2025 à la clôture du dépôt de candidatures, révèle une augmentation inédite du nombre de candidats voulant challenger Paul Biya le 12 octobre prochain.

Depuis le 12 juillet 2025, les commissions de réception des candidatures créées par la direction générale des élections au siège d’Elecam et dans les délégations régionales ont déjà reçu 81 candidatures. 55 candidatures représentent des partis politiques tandis que 26 sont enregistrés comme candidatures indépendantes. Au total, les candidatures masculines dominent avec 74 figures au compteur et sept candidatures féminines.

Sept femmes candidates à la candidature

Les dames qui ont osé se lancer dans la course à la présidentielle en 2025 sont Eliane Véronique Eboutou qui représente le parti politique dénommé Participation nationale pour une action citoyenne au Cameroun (PNACC) ; Mbengono Zouame Epse Ndzie Ngono Guyleine candidate indépendante ; Géneviève Zeh Amvene candidate indépendante, Géraldine Ongmakagne Heu candidate indépendante, Tomaïno Ndam Njoya qui représente l’Union démocratique du Cameroun. Sans oublier Chantale Adélaïde Membouet qui représente le parti UNIVERS et Martine Danielle Befolo Essono qui porte les chances du Mouvement populaire pour l’émergence du Cameroun (MPEC).

Ces amazones ont suivi la voix appelant toutes les femmes à se lancer en politique à tous les niveaux. En dehors de Geneviève Zeh Amvene qui revient après la tentative non aboutie de 2018, les six autres se lancent pour la première fois.

L’expérience des candidats à la manœuvre

Chez les hommes, Paul Biya est le doyen des candidats déclarés. Il se lance à la course à sa propre succession et compte gagner le ticket pour exercer un huitième mandat à la tête du pays. En dehors de lui, plusieurs figurent de l’opposition vont compétir pour la deuxième fois.

Il s’agit de Bello Bouba Maïgari qui, après la tentative infructueuse de 1992, se représente en 2025 après avoir rompu l’alliance avec la majorité présidentielle.

Maurice Kamto revient aussi pour la deuxième fois en changeant les couleurs du parti politique. En 2018, il s’est présenté sous la bannière du MRC. En 2025, il est investi par le MANIDEM.

Même démarche pour Cabral Libii qui est à sa deuxième tentative. En 2018, il s’est présenté sous les couleurs du parti UNIVERS. En 2025, il garde le squelette de sa politique et se présente sous la bannière du PCRN.

Il fait un jeu de chaise avec Me Akere Muna qui est investi en 2025 par le parti Univers. En 2018, il a compéti sous le Mouvement NOW.

Au contraire, Joshua Osih reste à la même place. Le chairman porte les chances du SDF à l’élection du 12 octobre 2025. En 2018 pour sa première fois, il était sous la bannière du même parti, en remplacement de Ni John Fru Ndi, l’opposant historique de Paul Biya depuis 1992.

Même positionnement pour Serge Espoir Matomba. Le Premier secrétaire du PURS reste sous la bannière de son parti politique comme en 2018. Ces figures sont parmi les poids lourds de la présidentielle d’octobre prochain.

Des candidats au potentiel à construire

Dans cette liste, d’autres figures peuvent être ajoutées, bien qu’étant à leur première tentative. C’est le cas de Issa Tchiroma Bakary, ancien ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle. Il représente le Front pour le salut national du Cameroun au scrutin du 12 octobre. Après avoir milité dans l’opposition en 1992, il a fait alliance avec la majorité présidentielle. Il a rompu cette alliance à la veille de la convocation du corps électoral.

Pourraient aussi être influentes, les figures telles que Pierre Kwemo de l’Union des mouvements socialistes (UMS), Célestin Djamen de l’Alliance patriotique et républicaine du Cameroun APAR), Vincent Sosthène Fouda Essomba du MCPSA, Bertin Kisob du Cameroon Party for Social Justice (CPSJ), Jean Blaise Gwet du MPCC, Tomaïno Ndam Njoya de l’UDC et bien d’autres relativement bien connus de la scène politique nationale.

Des surprises peuvent aussi provenir des candidatures indépendantes. Bien que relativement moins connues, les figures telles que Batoua Silas, Hervé Choupo Kamgaing, Aboubakar Kamaldine Bello Yaya et les autres, peuvent influencer le résultat final au cas où leurs candidatures sont validées. Tout compte fait, toutes les candidatures se valent du point de vue du droit. Mais au plan politique, l’influence des unes sur ls autres est réelle.

Des partis politiques aux candidatures multiples

Dans les rangs des partis politiques, les candidatures multiples dévoilent les discordances. Au RDPC, le président sortant Paul Biya est en concurrence interne avec Léon Theiller Onana.

À l’Union des Populations du Cameroun UPC, trois candidats différents sont investis et ont déposé leurs candidatures : le Pr Jean Bahebeck, Abdouraman Hamadou Babba, et Dominique Yamb Ntimba.

Le parti UNIVERS aussi se retrouve dans la même situation avec deux candidatures différentes déposées : la candidature de Me Akere Muna et la candidature de Chantale Adelaïde Membouet.

Le MANIDEM n’échappe pas à cet écueil. La candidature de Maurice Kamto investie et déposée par la faction de Anicet Ekane se trouve en concurrence avec la candidature de Dieudonné Yebga, le seul conseiller municipal du parti. L’étau semble se resserrer sur la candidature de Maurice Kamto, homme politique considéré comme le premier opposant à l’issue de la présidentielle de 2018.

Le Mouvement patriote pour un Cameroun nouveau (MPCN) est face à la même équation à deux inconnus avec la candidature de Pierre Joseph YEM Eboko et celle de Shewa David Damuel.

La flambée inédite des déclarations de candidatures

Le scrutin annoncé le 12 octobre 2025 connait un plus grand nombre de candidatures initiales. 81 dossiers sont soumis à l’examen au Conseil constitutionnel. En 2018, 28 candidatures ont été déposées à l’étape initiale. Après examen au Conseil électoral et des décisions du Conseil constitutionnel, seuls neuf candidatures ont été validées.

En 2011, Elections Cameroon a enregistré 52 candidatures initiales. Après examen au Conseil électoral, 21 candidatures ont été retenues. Les requêtes adressées à la Cour suprême ont permis de repêcher deux autres candidatures portant le total à 23 candidats retenus.

L’inflation subite des déclarations de candidatures en 2025 pourrait démontrer la volonté des Camerounais à en découdre avec le régime gouvernant depuis plus de 42 ans. C’est aussi un signe de l’impatience de certains citoyens à voir enfin une alternance au sommet de l’Etat. Plus loin encore, cette hausse de candidatures trahit l’instabilité et les fissures de la démocratie camerounaise. Les partis politiques peinent à maintenir la cohésion en leur sein. Les décisions de justice visant à départager les leaders en conflit ne sont respectées ni par certains leaders politiques ni par un certain membre du gouvernement.

Après la clôture des dépôts de candidatures, Le Conseil électoral prend le relai pour les examiner et publier la liste des candidats.