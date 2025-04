Cameroun-Insalubrité : le gouvernement organise les états généraux sur la gestion des ressources en déchets urbains 

Célestine Ketcha Courtès dans un communiqué signé ce 07 avril 2025 que ces états généraux auront lieu du 06 au 07 mai 2025.

Depuis plusieurs mois, Yaoundé, capitale du Cameroun, et plusieurs autres ville du pays croulent sous le poids des ordures. Célestine Ketcha Courtès, ministre de l’Habitat et du développement urbain il y a quelques mois est monté au créneau en organisant une réunion sur l’état de la salubrité dans la capitale. Après quoi elle a lancé une opération de nettoyage baptisée « coup de poing, Yaoundé sans poubelle ». Il y a quelques, le Premier ministre Joseph Dion Ngute exigeait la mise en place d’un plan spécial d’assainissement d’urgence. Pourtant, la ville est toujours sale.

Face à la situation préoccupante d’insalubrité observée dans les villes, qui se traduit par la persistance des dépotoirs des déchets dans les lieux publics et contribuent à dégrader fortement la qualité et le cadre de vie des populations, tout en présentant des risques pour leur santé, Célestine Ketcha Courtès, ministre de l’Habitat et du Développement Urbain porte à la connaissance de l’opinion publique que des « États généraux sur la gestion des ressources en déchets urbains » se tiendront du 06 au 07 mai 2025 dans la ville de Yaoundé.

« Ces assises visent à créer une large synergie de l’ensemble des parties prenantes, en vue d’une part, d’analyser collectivement les causes de l’insalubrité récurrente en milieu urbain, et d’autre part, de formuler les solutions durables dans le cadre d’une approche participative et inclusive qui favorisera l’adhésion de tous dans leur mise en oeuvre », explique le ministre de l’Habitat.

En prélude à la tenue de cet important évènement, une phase de consultations se déroulera du 15 au 30 avril 2025, pour recueillir les propositions portées par les experts, les organisations de la société civile, et les citoyens.

A cet effet, le ministre lance un appel à contribution en invitant tous les acteurs urbains porteurs d’initiatives et de projets dans la gestion des déchets urbains (pré-collecte, collecte, traitement, valorisation), à bien vouloir déposer leurs contributions auprès des Délégations Régionales et Départementales du MINHDU… En outre, elle invite ces acteurs à participer aux réunions régionales prévues dans les dix régions du 15 au 30 avril 2025.