Cameroun : Issa Tchiroma appelle le Conseil constitutionnel à rétablir la candidature de Maurice Kamto

Le président du Front pour le salut national du Cameroun envoie ce message au juge du contentieux électoral par voie d’un communiqué en date du 27 juillet 2025.

Maurice Kamto, candidat classé 2è à la présidentielle du 07 octobre 2018 avec 14,23% des suffrages exprimés est absent de la liste des 13 candidats retenus par le Conseil électoral le 26 juillet dernier. Sa candidature a été rejetée pour « pluralité d’investiture par le MANIDEM ». Un motif qui ne convainc pas le président national du Front pour le salut national du Cameroun (Fsnc). Issa Tchiroma Bakary reconnait les compétences juridiques de Maurice Kamto et reste convaincu qu’il s’était entouré en amont de toutes les mesures juridiques nécessaires pour que sa candidature ne souffre ne présente aucun motif de rejet.

Mais, le Conseil électoral a rejeté cette candidature au motif que le MANIDEM a investi deux candidats dont Maurice Kamto, investi par Anicet Ekane et Dieudonné Yebga, investi par sa faction à la dernière minute. Anicet Ekane a annoncé après la publication de la liste des candidats retenus que la suite se fera devant le Conseil constitutionnel. Dans le cas où Maurice Kamto saisit le Conseil constitutionnel, Issa Tchiroma Bakary demande à la juridiction de faire preuve « d’impartialité et d’intégrité ».

Le candidat retenu pour le scrutin d’octobre « demande avec force et conviction, que le Professeur Maurice Kamto soit rétabli dans ses droits et qu’il bénéficie, sans restriction, des prérogatives que lui confère la loi, au même titre que tout acteur ou citoyen protégé par la Constitution », insiste l’ancien ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle en faveur de l’ancien ministre délégué auprès du ministre de la Justice Garde des Sceaux.

Jusqu’au 27 juillet 2025, le Conseil constitutionnel a reçu six requêtes venant de quatre candidats recalés. Il reste la journée du 28 juillet pour la clôture de la réception des requêtes au greffe du Conseil. Maurice Kamto n’y a pas encore introduit un recours.