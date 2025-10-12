Cameroun : Issa Tchiroma Bakary a voté avec « plaisir et responsabilité »

Le candidat du Front pour le salut national du Cameroun (Fsnc) a fait la déclaration après avoir accompli son devoir citoyen à l’Ecole maternelle de Foulbéré.

L’opposant Issa Tchiroma Bakary, l’un des 12 candidats à l’élection présidentielle du 12 octobre, vient d’accomplir son devoir citoyen avec « beaucoup de plaisir, beaucoup de gravité et de responsabilité ». L’ancien ministre et ancien allié du régime du président sortant Paul Biya, est allé accomplir le droit et le devoir de vote, lequel vote va le départager avec les autres 11 candidats. Au sortir du bureau de vote, le président national du Front pour le salut national du Cameroun a fait une déclaration face à la presse.

Issa Tchiroma Bakary réitère son engagement à « réveiller en chaque Camerounais la valeur de l’honneur, de dignité, de service ». Il veut que chaque Camerounais, « du très fond de son âme, sente la nécessité de se mettre au service de cette très grande et belle nation pour qu’elle redevienne ce qu’elle n’aurait jamais dû cessé d’être ». Comme l’homme politique l’a dit tout au long de la période de campagne, Il rappelle que « le Cameroun appartient à tout le monde et n’appartient à personne ni à quelqu’un, ni à un groupe de gens ». A ce titre, tous les 28 millions Camerounais ont les mêmes droits que n’importe qui, même le président de la République.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Durant les 14 derniers jours, le candidat a drainé des foules partout où il passait pour tenir des meetings. A Yaoundé, Douala, Bafoussam, Maroua et ailleurs, le candidat aura été parmi ceux qui ont mobilisé le plus grand nombre de personnes sur le terrain. A 76 ans dont une vingtaine au service de l’État en qualité de membre du gouvernement, Issa Tchiroma Bakary est décidé à offrir au Cameroun une alternance par les urnes. Il sait que l’élection présidentielle de ce 12 octobre se déroule au moment où la Nation aspire au changement. Le candidat rappelle aux Camerounais qu’ils doivent s’impliquer dans le changement.