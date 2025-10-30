Cameroun : Issa Tchiroma Bakary annonce le début de la troisième étape de son « combat »

Le candidat autoproclamé vainqueur à l’élection présidentielle et déclaré officiellement deuxième poursuit la revendication de sa victoire malgré des poursuites annoncées par le gouvernement.

« La peur ne nous arrêtera pas », lance le président du Front pour le salut national du Cameroun (Fsnc), Issa Tchiroma Bakary qui ne faiblit pas dans sa démarche. Le candidat qui a récemment appelé aux manifestations pacifiques continue de réclamer sa victoire dite « volée » par le régime. Il conteste les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel qui pour lui serait « considéré comme partisan et inféodé au pouvoir ».

Dans ses dernières publications, l’opposant dénonce les réjouissances suite à une victoire acquise « frauduleusement » alors que des personnes ont trouvé la mort dans des manifestations. Il annonce le début de la troisième étape de son plan de revendication. Selon lui, le fait que le Conseil constitutionnel ait proclamé vainqueur le président Paul Biya ne sonne pas la fin de son « combat ». Dans un pays voisin, un candidat déclaré vainqueur avait même prêté serment en 2010 après avoir été déclaré vainqueur. Mais cela n’avait pas prospéré. « Qu’ils se réjouissent, qu’ils dansent-cela ne fait que commencer : la troisième étape commence bientôt », a prévenu IssaTchiroma Bakary.

Un préavis qui pousse à se demander ce que l’homme politique prévoit encore après l’auto proclamation de sa victoire puis l’appel à manifester partout au Cameroun. Le début de la réponse pourrait se trouver dans une autre publication faite sur sa page Facebook. « Chacun devra répondre, devant l’histoire et devant les juridictions internationales, de la place où il sera tenu : du côté du peuple ou du côté de l’oppression », a-t-il annoncé le 28 octobre dernier.

Cependant, le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, a au cours d’un point de presse donné mardi dernier, accusé Issa Tchiroma d’être responsable des violences post-électorales au Cameroun ayant entraîné des décès, l’incendie et la destruction de plusieurs bâtiments publics et propriétés privés. Ce, du fait qu’il s’est auto proclamé vainqueur de l’élection en violation de la loi et a incité les populations à la violence et à l’insurrection. Le ministre annonçait par la même occasion que les auteurs de ces troubles seront poursuivis devant les juridictions compétentes.

De part et d’autres, les intentions sont de saisir les juridictions. Le candidat Issa Tchiroma Bakary, privilégie les juridictions internationales à l’instar de la Cour pénale internationale. Jemal Taleb du collectif des avocats de Issa Tchiroma Bakary, a évoqué la saisine de cette juridiction sur la chaîne de télévision France 24 et sur AFO Média.