Cameroun : Issa Tchiroma Bakary désigné candidat consensuel de l’opposition, des voix dénoncent

L’Union Pour le Changement, portée par Anicet Ekane et Djeukam Tchameni, a rendu publique la désignation du candidat du FSNC à la surprise de nombreux autres candidats de l’opposition.

Alors que l’opinion attend le résultat des concertations entre les candidats d’opposition en vue de l’élection présidentielle, l’Union Pour le Changement annonce la désignation de Issa Tchiroma Bakary comme candidat consensuel de l’opposition. Samedi dernier, Anicet Ekane et Djeukam Tchameni, les deux leaders de l’UPC, ont fait savoir à l’opinion que le candidat du Front pour le Salut national du Cameroun (FSNC) est celui qui a accepté les critères définis par l’union pour porter le projet.

Il a consenti à battre campagne pour le compte de l’union et non plus pour le compte du FSNC. Il accepte aussi de mettre en œuvre le programme politique de l’union au détriment du sien. Le candidat donne aussi son accord de former un gouvernement national de transition s’il est élu et de faire un mandat unique de cinq ans à la tête de l’Etat.

Au moment où l’annonce est faite, des réactions se multiplient. Certains remettent en cause la légitimité des deux leaders de l’UPC pour parler au nom des 11 candidats d’opposition retenus pour l’élection. Du côté des candidats, la désapprobation est manifeste. Bello Bouba Maïgari, candidat de l’Union nationale pour la démocratie et le progrès, n’accorde pas du crédit à l’action de l’UPC.

Dans une communication, son coordonnateur de campagne, Pierre Flambeau Ngayap, précise que « les candidats admis à participer à l’élection présidentielle déterminent seuls s’ils maintiennent leur candidature ou s’ils se désistent en faveur de l’un d’entre eux. Ils ne sauraient dès lors se sentir engagés par des démarches isolées de groupuscules ou d’individus sans mandat qui prétendent désigner un candidat dit consensuel ». La même position est partagée par d’autres candidats comme Me Akere Muna, candidat du parti UNIVERS.

Bien avant l’UNDP, le Peuple uni pour la rénovation sociale (PURS) à travers son candidat, a marqué sa distance par rapport à la démarche de l’UPC quelques jours avant la présentation du candidat dit consensuel. Le PURS et son candidat Serge Espoir Matomba, « ne sont en aucun cas concernés par cette démarche d’un autre genre ». Jusqu’au 11 septembre, trois jours avant l’annonce du nom du candidat consensuel, « aucun contact, aucune sollicitation, et aucune consultation n’ont été entrepris ni en direction du parti ni en direction de son candidat par les initiatives de cette approches », a annoncé René Bonono Bokota, secrétaire général du PURS.

Sur le terrain, chacun des 11 candidats dits de l’opposition mène des activités de précampagne de manière séparée. Cabral Libii a rencontré la diaspora camerounaise en France ce week-end. Tandis que Joshua Osih du SDF, Serge espoir Matomba du PURS, Hiram Samuel Iyodi du FDC ont fait le déplacement pour se recueillir sur la tombe de nationaliste Ruben UM Nyobè avant de poursuivre leurs activités de précampagne sur le terrain et à travers les médias.