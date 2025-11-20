Cameroun : Issa Tchiroma Bakary invite à observer un jour de deuil national en hommage aux « martyrs » des tensions post-électorales

Le candidat autoproclamé vainqueur à l’élection présidentielle du 12 octobre décide de faire observer le deuil national le vendredi 21 novembre sur l’ensemble du territoire camerounais et dans la dispora.

Plusieurs personnes ont été tuées lors des tensions post-électorales au Cameroun. Au cours des manifestations et en marge, des décès décomptés par des organisations non gouvernementales oscillent dans la trentaine. Pour la plupart, ils sont tombés au moment où des milliers de Camerounais étaient dans les rues pour contester les résultats de l’élection présidentielle du 12 octobre dernier. Ils revendiquaient la victoire de Issa Tchiroma Bakary, candidat du FSNC. « A leur mémoire, en hommage à leur sacrifice », l’opposant invite le peuple « à observer la journée du vendredi 21 novembre 2025 comme Journée de Deuil National », a appelé Tchiroma en expliquant les actions à accomplir ce jour-là.

En effet, Issa Tchiroma déclare la journée de vendredi « chômée ». Il veut imposer dans 24 heures que « aucun commerce, aucun bureau, aucun service administratif » n’ouvre en signe de silence, de mémoire, de recueillement. Aussi, le candidat qui revendique sa victoire à l’élection présidentielle « invite à observer une minute de silence à midi pile (12h00) aussi bien au Cameroun que dans la diaspora. Par ailleurs, le président national du FSNC invite toutes les confessions religieuses à se ressembler pour prier, confier l’âme des disparus à Dieu.

L’opposant présente ce deuil national comme un hommage aux « martyrs », mais surtout comme un acte de résistance, « une offrande collective à la mémoire de ceux qui sont tombés ». Le but étant de faire entrer ces derniers dans l’histoire du Cameroun libre. L’homme politique qui n’entend pas reculer encore moins abandonner son combat annonce l’instauration d’un fonds de soutien aux victimes. Il fait aussi savoir qu’il a bâti un plan de résistance clair et structuré. Dans sa démarche, il annonce de nouvelles instructions dans les prochains jours.

Il reste maintenant à observer ce que les Camerounais et Camerounaises feront demain de l’appel que Tchiroma leur adresse. Et surtout comment le régime réagira à cet appel dans le contexte actuel marqué par la reprise des affaires et la continuité de la gouvernance du pays par le président Paul Biya qui vient de prêter serment.