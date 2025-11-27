PolitiquePartis politiques



Cameroun : Issa Tchiroma insiste sur le boycott des élections régionales organisées par des « institutions contestées »

Le président national du Front pour le salut national du Cameroun dément la participation de son parti aux élections régionales…

Publié par Arnaud Nicolas MAWEL
le: 27 novembre 2025
Le FSNC ne participera pas aux élections régionales (DR)

Le président national du Front pour le salut national du Cameroun dément la participation de son parti aux élections régionales du 30 novembre 2025.

Le Front pour le salut national du Cameroun qui était pourtant engagé aux élections régionales en présentant des listes de candidats boycotte le scrutin. A trois jours de la tenue des élections, le président national du parti, Issa Tchiroma Bakary, remet en cause les assurances de son conseiller spécial, parues dans le quotidien l’Oeil du sahel. Dans sa parution de ce 27 novembre, Mallam Karamoko Souleymane assure que le FSNC participera aux élections régionales. Pour ces élections, le parti avait déjà présenté des candidats dans les régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord où il allait se mesurer au Rdpc et à l’Undp.

Mais, pour des raisons liées à la crise post-électorale, à la contestation morale, le FSNC ne sera pas de la partie. Le parti de Issa Tchiroma Bakary qui a été allié au régime ces dernières décennies continue de dénoncer des « fraudes massives » qui ont marqué l’élection présidentielle du 12 octobre, « la confiscation du verdict populaire », « une répression sanglante qui a coûté la vie aux compatriotes », ainsi que l’emprisonnement des jeunes. Le président du parti, candidat classé 2è à la présidentielle et qui revendique sa victoire, déclare que sa formation politique ne saurait participer à une élection qu’organisent des « institutions contestées ».

Pour ce dimanche, jour des élections, Issa Tchiroma à travers son porte-parole Me Alice Nkom a plutôt annoncé les « régionales du peuple » sur la Toile et le début de trois jours de villes-mortes. Le FSNC, dans la logique de la contestation des résultats du scrutin présidentiel, marche sur les traces du MRC qui, après avoir contesté les résultats de la présidentielle de 2018 s’est engagé dans le boycott des élections municipales, législatives et régionales de 2020 compliquant sa participation à l’élection présidentielle de 2025 parce que ayant refusé d’aller à la conquête des élus.

Le FSNC ne participera pas aux élections régionales (DR)

