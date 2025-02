Cameroun : « Je vous tiendrai toujours le langage de la vérité », Paul Biya, président de la République

C’est l’une des déclarations du président de la République du Cameroun dans son discours à la jeunesse camerounaise du 10 février 2025. Voici l’intégralité du discours du président de la République à la jeunesse le 10 février 2025.

« Mes chers jeunes compatriotes,

M’adressant à vous l’année dernière, dans les mêmes circonstances, peu de temps après notre difficile campagne, lors de la Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire, je vous assurais que nous allions renouer avec la victoire.

Notre brillante qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, qui se déroulera au Maroc, illustre bien ce que notre jeunesse, qui ne manque pas de talent et de courage, est capable d’accomplir, avec de la discipline et des efforts acharnés.

Je voudrais en votre nom à tous, adresser mes sincères félicitations à nos valeureux Lions Indomptables ainsi qu’à leurs encadreurs. Je leur demande d’aller de l’avant, de continuer à apporter joie et fierté au peuple camerounais et à servir d’exemple à notre jeunesse. Le gouvernement, sous mon autorité, ne ménagera aucun effort pour leur apporter tout le soutien nécessaire.

Il me semble toutefois opportun de souligner que la dynamique positive, dont nous nous félicitons aujourd’hui, ne portera tous les fruits espérés que si la concorde, la solidarité et l’esprit d’équipe règnent au sein et autour de celle-ci. J’en appelle à cet égard au sens des responsabilités de tous les acteurs.

Mes chers jeunes compatriotes,

L’année qui commence s’annonce pleine de défis, pour notre pays, pour notre peuple, pour notre jeunesse. Lors de mon récent message à la Nation, j’ai eu l’occasion de passer en revue les contraintes que nous avons à affronter dans notre marche vers le progrès.

Celles-ci procèdent pour certaines de l’environnement international et pour d’autres de la situation interne de notre pays. Je n’y reviendrai pas.

Je vous ai également fait part, à la même occasion, des efforts méritoires consentis par les pouvoirs publics pour faire face à ces contraintes et œuvrer activement en vue d’une amélioration continue des conditions de vie de nos concitoyens, assise sur un développement vigoureux de notre économie et sur le nécessaire maintien de la paix et de la sécurité.

Si l’écrasante majorité a apprécié la sincérité de mon propos, certains esprits chagrins ont cru devoir se focaliser sur le fait que telle ou telle chose n’ait pas été, ou pas encore pu être faite, faisant fi des contraintes réelles et vérifiables que j’ai évoquées.

Mes chers jeunes compatriotes,

Je voudrais vous dire ceci. Qu’importe les critiques, je vous tiendrai toujours le langage de la vérité.

Et la vérité, c’est que malgré les contraintes, nombreuses et complexes, qui entravent nos efforts de développement, nous avons, ensemble, énormément accompli. De formidables progrès ont en effet été enregistrés ces dernières années, grâce à notre action commune et au soutien sans faille que vous m’avez apporté.

Mes chers jeunes compatriotes,

Je sais que comme tous les autres jeunes du monde, vous êtes attachés à votre éducation et à votre formation. Vous êtes, avec raison, particulièrement soucieux de votre insertion dans le marché de l’emploi.

Parlons un instant de votre formation.

Il est incontestable que chaque année qui passe, l’offre dans ce domaine s’améliore quantitativement et qualitativement.

La carte scolaire et universitaire n’a cessé de s’étoffer et de se diversifier, avec la création de nouveaux établissements dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur.

De nouvelles filières spécialisées sont régulièrement ouvertes dans les lycées et institutions universitaires. La professionnalisation des curricula de formation se poursuit dans tous les ordres d’enseignement, afin de donner aux jeunes diplômés les compétences techniques susceptibles de faciliter leur accès au marché du travail.

De même, l’opérationnalisation des centres de formation permet aux jeunes non-diplômés d’apprendre un métier et de trouver leur place dans la société. Je me réjouis à cet égard de l’ouverture des Centres de Formation aux Métiers de Nanga-Eboko et de Lembe-Yézoum. D’autres centres sont en cours de construction dans plusieurs localités du pays.

J’ai également instruit le gouvernement d’accélérer la mise en place des Bureaux d’Emplois Municipaux, en vue d’un encadrement optimal des jeunes demandeurs d’emploi.

Parallèlement, le nombre d’apprenants dans les Centres de Formation Professionnelle d’Excellence a connu une augmentation substantielle, suite à la réduction des frais de scolarité dans ces établissements.

Mes chers jeunes compatriotes,

Le chômage des jeunes est un phénomène qui n’épargne aucun pays. Des efforts méritoires sont consentis pour le résorber. J’ai à cet égard prescrit au gouvernement de mettre en place un cadre règlementaire régissant l’aide à l’embauche des primo-demandeurs d’emploi.

Ce dispositif vise à mieux accompagner les jeunes n’ayant jamais eu d’activité professionnelle, dans la recherche de leur premier emploi.

C’est dans cette perspective que s’inscrit également l’élaboration du répertoire national des emplois, métiers et professions. Il permettra de consolider, d’analyser et de diffuser les informations sur les opportunités d’emploi disponibles dans notre pays.

Le gouvernement continuera par ailleurs de s’assurer que l’offre de formation est la plus adaptée aux besoins réels du marché du travail, afin d’éviter que de nombreux diplômés se retrouvent sans emploi. Plusieurs bourses ont ainsi été octroyées à des centaines de jeunes Camerounais, au cours de l’année 2024.

J’ai en outre prescrit au gouvernement d’impliquer le plus grand nombre de jeunes dans la préservation de l’environnement et la lutte contre le changement climatique.

C’est le sens du Programme de Promotion des Emplois Verts en cours d’exécution. Il permettra à terme de créer plus de dix mille emplois à travers des activités génératrices de revenus, dans des domaines tels que l’assainissement, le recyclage des déchets ou l’agriculture biologique.

Dans les semaines qui vont suivre, l’opération de contractualisation des personnels de santé que j’ai annoncée en fin d’année dernière sera lancée. Elle permettra de sortir de la précarité, des milliers de jeunes diplômés du secteur de la santé et d’améliorer leurs conditions de vie.

Comme vous pouvez le constater, l’Etat s’emploie à développer des stratégies et des outils pour résorber le chômage des jeunes. Plusieurs administrations sont mobilisées à cet effet et d’importants moyens financiers sont, chaque année, consacrés à l’atteinte de cet objectif.

Croyez-moi, il ne peut y avoir de répit dans le combat que je mène depuis des années contre le chômage, en particulier celui des jeunes.

Mes chers jeunes compatriotes,

Je voudrais vous assurer que les recrutements dans la fonction publique vont se poursuivre. Mais, comme moi, vous savez que quelles que soient la volonté du gouvernement et les ressources financières dont notre pays peut disposer, elles ne seront jamais suffisantes pour offrir à tous les jeunes un emploi dans la fonction publique ou dans le secteur privé.

Je peux à cet égard comprendre la frustration de plusieurs d’entre vous. Je regrette hélas qu’elle pousse un certain nombre à prendre les chemins de traverse et à s’éloigner des valeurs morales.

D’autres, en désespoir de cause, choisissent les voies obscures et incertaines de l’immigration clandestine, dont l’issue, nous le savons tous, est le plus souvent fatale.

Pourtant l’emploi salarié, et vous le savez, n’est pas le seul moyen d’insertion dans le marché du travail.

Il existe d’autres voies. Je vous exhorte, une fois de plus, à saisir les opportunités qu’offrent des domaines tels que l’agriculture ou l’élevage. Le parcours de Samuel Tony OBAM BIKOUE qui a créé une industrie agricole ou encore du jeune TATA BAKARY, aujourd’hui à la tête d’un important complexe fermier, devrait vous inspirer.

Je voudrais vous rappeler que vous êtes sans doute la génération la plus imprégnée de technologie. Servez-vous donc des atouts qu’offre le numérique pour développer l’auto-emploi et relever les défis de votre époque.

Je souhaite également vous encourager à intégrer le Programme de Réarmement Moral, Civique et Entrepreneurial que le gouvernement a mis en place pour renforcer votre participation citoyenne.

Mes chers jeunes compatriotes,

Je comprends votre souhait légitime de voir vos rêves se réaliser et vos conditions de vie s’améliorer. Il est tout à fait naturel que vous attendiez du gouvernement des solutions appropriées aux préoccupations qui vous concernent, et qui sont essentielles à votre épanouissement.

Cette année encore, se tiendront, dans notre pays, d’importantes échéances électorales. Ce sera l’occasion pour ceux d’entre vous qui remplissent les conditions légales, d’exercer librement leur devoir citoyen. Il vous appartiendra, le moment venu, de faire votre choix en toute responsabilité, dans le calme et la sérénité.

Je vous demande donc de ne pas prêter l’oreille aux sirènes du chaos que font retentir certains irresponsables. Ne les laissez pas se servir de vous pour assouvir leur dessein pernicieux, à savoir créer le désordre dans notre cher et beau pays.

Ne vous laissez pas non plus endormir par les promesses fallacieuses et pour la plupart irréalisables qu’ils essaient de vous vendre.

Pour ma part, je puis vous assurer que je continuerai d’être à vos côtés pour relever les défis auxquels vous êtes confrontés.

Bonne Fête de la Jeunesse à toutes et à tous.

Je vous remercie.-«