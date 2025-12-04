Politique



Cameroun : Jean Lambert Nang est le nouveau maire de Minta

L’ancien journaliste sportif a été élu ce jeudi 4 décembre 2025 à l’issue d’une session spéciale convoquée par le préfet…

Publié par Pierre Tahingam
le: 4 décembre 2025
L’ancien journaliste sportif a été élu ce jeudi 4 décembre 2025 à l’issue d’une session spéciale convoquée par le préfet de la Haute-Sanaga, dans la région du Centre.

La municipalité de Minta a un nouveau patron, Jean Lambert Nang. L’ancien rédacteur-en-chef du desk sports et loisirs à la Crtv, média à capitaux public a été désigné à l’issue d’une session spéciale, avec pour ordre du jour « l’élection du nouveau Maire ».

A ce poste l’ancien directeur de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), succède à Mbout Abalang, décédé en septembre 2025 des suites de maladie. Ce dernier avait été élu au cours des élections de 2020. Avec le choix porté sur lui par les conseillers municipaux, Jean Lambert Nang poursuivra le mandat qui s’achève en 2026.

Il est important de rappeler que la maire de la commune de Minta est aux couleurs du RDPC (Rassemblement démocratique du peuple camerounais).

