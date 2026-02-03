Cameroun : Joseph Espoir Biyong quitte le PCRN, puis le PDC pour le FSNC

Le sixième adjoint au maire de Douala 5è a annoncé ce matin son engagement à rejoindre le parti d’Issa Tchiroma Bakary, le leader qu’il soutient depuis la fin de l’élection présidentielle de 2025.

Joseph Espoir Biyong, après avoir tourné la page la page du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (Pcrn), formation politique sous la bannière de laquelle il a été élu adjoint au maire de Douala 5è s’en va aussi du Parti les démocrates camerounais. Il avait rejoint le FDC après l’annonce de sa démission du PCRN rendue publique en 2021. Ce 03 février 2026, le maire lâche la nouvelle que ses précédentes publications annonçaient déjà. « Je suis ravi d’annoncer que j’ai décidé de rejoindre le Front pour le salut national du Cameroun (FSNC) en tant que militant », déclare l’homme politique sans insister sur les motifs de son départ ou les raisons de son nouvel engagement.

La nouvelle présuppose que Joseph Espoir Biyong a définitivement quitté le parti des Démocrates camerounais et s’engage dans la mouvance du changement menée par Issa Tchiroma Bakary, candidat qui revendique sa victoire à la présidentielle d’octobre 2025. La surprise n’est pas aussi grande pour les observateurs et analystes avisés de la scène politique nationale. Depuis la tenue de la dernière présidentielle au Cameroun, Joseph Espoir Biyong exprime un attachement indéfectible au leader du FSNC. Il a défendu bec et ongle, dans les médias classiques et sociaux, la victoire de Tchiroma au point d’être convoqué à la préfecture de Bonanjo à Douala pour son zèle immodéré en faveur de l’ancien ministre.

Sans annoncer de manière claire son retrait de l’ancien parti, l’homme politique affichait déjà en mondo vision ces derniers mois son alignement derrière le président national du FSNC en exil en Gambie. En janvier dernier, au cours d’une sortie médiatique il a annoncé son retrait des élections législatives et municipales que le pays s’apprête à organiser. Ce, en conformité avec la décision de Issa Tchiroma qui a donné le mot d’ordre à son parti le FSNC de boycotter ces élections en signe de protestation et de résistance contre la « confiscation du pouvoir » par un régime qui selon lui, a perdu l’élection présidentielle. L’adjoint au maire qui ces derniers temps déclarait encore qu’il n’avait plus de vie, fonde ses espoirs sur le nouveau parti auquel il adhère.

Cependant, en rejoignant le FSNC qui boycotte les élections, Joseph Espoir Biyong affiche une certaine incohérence. Il était de ceux qui critiquait le président du MRC, le Pr Maurice Kamto, d’avoir décidé de boycotter les législatives et municipales du 09 février 2020. Ce qui a barré la voie à plusieurs cadres du parti qui avaient l’intention de se présenter auxdites élections. Aujourd’hui il s’aligne derrière un autre leader qui prend la même décision. Cette évolution montre bien qu’en politique, les leaders peuvent revoir leurs convictions avec le temps.