Cameroun : Kareyce Fotso exige la célérité des procédures dans l’affaire Mathis

L’artiste camerounaise qui était plongée dans l’organisation des obsèques de son frère au moment où bébé Mathis a été tué sort de son silence et plaide pour la prison à vie contre le tueur.

Non à l’injustice ! Justice immédiate pour Mathis ! Prison à vie pour le tueur ! Voilà résumées en quelques exclamations les réquisitions de la chanteuse Kareyce Fotso rendues publiques ce 22 mai. L’artiste condamne avec sa dernière énergie l’acte de sieur Dagobert Nwafo qui a poignardé à mort Mathis, un enfant de six ans au domicile de ses parents à Ngoa Ekelle, le samedi 10 mai 2025. Le cœur lourd et dans une immense colère, l’étoile de la musique rappelle que le petit a été tué « sous les yeux de témoins, avec des preuves accablantes ». Mais elle ne comprend pas pourquoi « la justice prend un temps inacceptable » dans le traitement de l’affaire.

Les dernières nouvelles relatent que la procédure piétine entre les autorités de police judiciaire et la juridiction devant statuer. Il manque des éléments nécessitant un complément d’enquête. Mais, « de quel complément d’enquête parle-t-on encore ? », s’interroge Kareyce Fotso qui soutient que tout est clair dans cette affaire, les autorités n’ont pas besoin de plus de temps pour rassembler les preuves qui seraient évidentes.

Dans sa déclaration, l’auteure de « Je connais parler français » dénonce la justice à deux vitesses au Cameroun où des personnes sont « emprisonnées pour des actes mineurs, souvent sans preuve concrète, alors qu’un acte aussi tragique reste sans réponse immédiate ». Elle suggère d’améliorer le système judiciaire du pays au profit du peuple. « Il est impératif que des mesures soient prises rapidement pour que jamais plus, un tel acte ne soit commis impunément ». Tout compte fait, sans autres formes de procès, la chanteuse requiert une condamnation à vie contre Sieur Nwafo. Dans la suite de la procédure judiciaire déjà fortement critiquée dans l’opinion, les différents juges procèdent à la qualification des faits et surtout décideront du sort de celui qui est encore présumé coupable.