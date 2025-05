Cameroun : Kribi attend plus de 200 000 personnes à la 109e édition du MAYI

Tout au long de ce mois de mai 2025, Kribi vibre au rythme du festival Mayi, l’un des plus grands événements culturels traditionnels du Cameroun.

Du 27 Avril au 31 mai 2025, la cité balnéaire de Kribi, dans le sud du Cameroun, est le théâtre d’une célébration riche en symboles et en émotions : le festival Mayi. Ancré dans la mémoire du peuple Batanga, ce rendez-vous culturel rend hommage à une date clé de leur histoire : le 9 mai 1916, jour du retour sur leurs terres après un exil forcé pendant la colonisation allemande. Depuis, chaque mois de mai, Kribi devient le cœur battant de la mémoire batanga. Cette année, la 109e édition est placée sous le thème « Mayi ma Madiba – La mer, notre mère ». Une immersion culturelle inédite dans l’univers du peuple Batanga, marquée aussi par des offres touristiques comme celle d’AYA’A Discovery, du 8 au 10 mai prochains.

Le programme de la fête prévoit une marche sportive, des tournois de beach-volley et de football, des courses de pirogues et démonstrations d’ikolokosso (percussions sur l’eau), l’initiation traditionnelle d’une centaine d’enfants aux valeurs Batanga, la lutte traditionnelle, des carnavals et la baignade populaire, des dégustations gastronomiques locales, l’élection Miss Itongo Mahi, ambassadrice de la beauté et des traditions Batanga.

Festival MAYI, un devoir de mémoire

Le 9 mai 1916, il y a plus d’un siècle, marquait le retour d’un peuple en quête de dignité et de paix après les douleurs de l’exil. Cette date historique est désormais au centre du MAYI, une fête traditionnelle qui célèbre la résilience, la spiritualité et l’unité du peuple Batanga. Originaire d’Afrique centrale et présent au Cameroun comme en Guinée équatoriale, le peuple Batanga avait été contraint à l’exil durant la Première Guerre mondiale. Face à l’occupation allemande, il se réfugia sur les flancs du Mont-Cameroun, dans le Sud-Ouest du pays. Pendant que Kribi, leur ville d’origine, devenait l’un des épicentres des affrontements coloniaux, les Batangas vécurent plusieurs années loin de leurs terres, jusqu’à la capitulation allemande en 1916 qui permit leur retour.

Depuis ce jour historique, chaque année en mai, les Batangas commémorent ce retour, dans une fête qui mêle traditions, performances artistiques et spiritualité. Le MAYI, dont le nom lui-même évoque le mois de mai, est bien plus qu’une simple célébration : c’est un acte de transmission culturelle et un rappel de l’histoire vécue.

Festival MAYI : un héritage vivant à transmettre

À l’heure où les cultures traditionnelles luttent pour ne pas disparaître, le Festival MAYI apparaît comme un modèle de résilience culturelle. Il montre que l’ancrage dans les racines n’est pas un frein à la modernité, mais plutôt un levier d’identité et de créativité. Et pour les jeunes camerounais, c’est l’occasion rêvée de se reconnecter à leur histoire, de vivre une expérience authentique et de s’approprier un patrimoine vivant. Ce festival est bien plus qu’un divertissement : c’est une revendication culturelle, un creuset de transmission intergénérationnelle et un pont entre passé, présent et avenir.

Une immersion culturelle unique avec Aya’a Discovery

Dans cette dynamique de valorisation culturelle, l’agence touristique AYA’A Discovery propose une expérience immersive de trois jours, du 8 au 10 mai 2025, à destination des jeunes, curieux ou passionnés de culture.

Le concept ? Participer activement au festival tout en découvrant les trésors cachés du territoire Batanga grâce à un programme clé en main : Randonnées, découvertes culinaires locales, visite du Musée de Luma, Parades & animations traditionnelles, visite du Village du MAYI qui inclut la rencontre avec les gardiens de la tradition, soirées-feu de camp et rituels. Le mot d’ordre : « Viens vivre les racines de la culture Batanga à Kribi ». Un appel à l’enracinement, à la découverte de soi et à l’émotion.

Pour les Batangas, le MAYI n’est pas uniquement un devoir de mémoire. C’est aussi un espace de réaffirmation identitaire, où l’on enseigne aux plus jeunes les valeurs, les récits et les chants qui fondent leur culture.