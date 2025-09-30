Cameroun-Kribi : l’ANTIC renforce les stratégies de communication digitale des administrations

L’Agence nationale des technologies de l’information et de la communication (Antic) organise depuis le 29 septembre dans la ville balnéaire, un atelier de cinq jours à cet effet.

Du 29 septembre au 03 octobre 2025, des experts en communication digitale entretiennent des responsables de diverses administrations du Cameroun sur les techniques de communication sur les réseaux sociaux. Les assises organisées par l’Antic visent à doter les participants de connaissances pratiques Permettant à ces derniers de mieux promouvoir les actions de l’Etat sur la toile, détecter les fake news, les deep-fake, de structurer des campagnes de contre-propagande.

L’atelier a lieu au moment où le taux de pénétration de l’internet est augmentation au Cameroun, passant de de 4,5% en 2010 à plus de 45,6% en 2025. Au 29 septembre 2025, le pays compte plus de 5,5 millions d’utilisateurs actifs d’internet, influençant la dynamique sociopolitique nationale.

Cette croissance entraine des déviances comme des fake news et les arnaques à travers les faux comptes usurpant les identités de hauts commis de l’Etat. Pour lutter contre ces menaces, l’Antic a procédé à la fermeture de 2 738 faux comptes en 2025. L’agence a aussi aidé à certifier 107 profils Facebook et de deux comptes TikTok, dont 68 appartenant aux administrations publiques et aux hauts commis de l’Etat. A cela s’ajoute le développement d’une plateforme de fact cheking qui sera mise à la disposition du Conseil national de la communication.

Mais, les menaces ne sont pas maîtrisées. Les réseaux sociaux et l’intelligence artificielle favorisent encore les discours de propagande contre le gouvernement, la paix et la stabilité de l’Etat. Et si ces déviances prolifèrent autant, « c’est en grande partie, parce que nos administrations ne sont pas suffisamment présentes sur les réseaux sociaux. Même si à date, 100% des administrations disposent d’un site web avec un taux moyen de disponibilité de plus de 75% et 95% d’un compte sur les réseaux sociaux, ces sites web, comptes et pages sur les réseaux sociaux ne sont pas assez alimentés en contenus, ils ne sont pas dynamiques ou interactifs », a alerté le directeur de l’Antic, le Pr Ebot Ebot ENAW dans son propos d’ouverture de la session.

Selon le patron de l’Antic, les administrations participantes verront à la fin de l’atelier leur capacités renforcées avec les connaissances et les compétences techniques. Celles-ci leur permettront de mettre en place des stratégies de communication digitales efficaces.