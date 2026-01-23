Cameroun : la classe politique rend hommage à la doyenne d’âge Laurentine Koa Mfegue décédée

Après le décès de la députée Rdpc Laurentine Koa Mfegue, des personnalités politiques s’expriment pour lui rendre hommage.

La maladie a raison de la doyenne d’âge de l’Assemblée nationale, Laurentine Koa Mfegue le jeudi 22 janvier 2026. L’élue du département de la Mefou-et-Afamba s’en est allée alors qu’elle terminait son deuxième mandat à la chambre basse du parlement. Au sein de cette institution, elle s’est distinguée lors de ses discours comme un modèle de représentant du peuple par sa franchise, sa sagesse et son objectivité marquant ainsi des personnalités.

Vincent Sosthène Fouda, homme politique et politologue exprime sa tristesse et rend hommage à la fille Mvog Fouda, épouse Etenga. Elle « demeure pour nous un symbole d’honneur, de respect, et de droiture ». Pour le politologue, « elle incarnait la sagesse, la constance et la fidélité aux valeurs qui fondent une vie engagée au service des siens et de la communauté. Sa disparition laisse un vide immense, mais son nom, son parcours et son héritage continueront de nous guider », a écrit l’homme politique.

Pour le député François Biba, Laurentine Koa Mfegue était « une figure respectée de la vie parlementaire camerounaise ». Le député de la Sanaga-Maritime salue le « parcours exemplaire », « l’engagement constant » et la « sagesse » de la disparue qui ont selon lui, marqué l’Assemblée nationale et inspiré plusieurs générations d’élus. Après deux mandats à la chambre basse du parlement, un mandat à la tête de la mairie de Soa et d’autres postes occupés ailleurs, « elle aura servi la République avec dignité, loyauté et sens du devoir », conclut l’élu.

Cabral Libii est l’autre élu qui aura évolué près de la disparue au cours des cinq dernières années à l’Assemblée. Pour le député et leader du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, Laurentine Mbédé était une « mère ». En elle, il a trouvé des qualités « humaines ». D’après l’homme politique, la disparue n’a jamais entretenu une once d’ombre sur l’affection maternelle qu’elle lui portait. Il se rappelle des derniers instants de travail avec elle à l’hémicycle de l’Assemblée nationale.

Militante du Rdpc, ancienne maire de la commune de Soa, Laurentine Koa Mfegue intègre l’Assemblée nationale en 2012. Elle tire sa révérence presqu’au terme de son deuxième mandat en qualité de députée, au moment où l’effervescence des préparatifs des élections législatives commence à se faire sentir.