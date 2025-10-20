Cameroun : la Commission nationale de recensement général des votes boucle ses travaux

La plus haute instance chargée de finaliser le décompte des votes et de transmettre les chiffres au Conseil constitutionnel a parcouru les 10 régions ainsi que la diaspora en trois jours.

La Commission nationale de recensement général des votes présidée par le magistrat hors hiérarchie, Emile Essombe, a mené à leur terme, les travaux de décompte des votes à l’issue de l’élection présidentielle du 12 octobre 2025. Trois jours après le début de la séance, l’instance a bouclé le décompte région par région, jusque dans la diaspora. Le décompte final des votes ainsi que la correction d’erreurs matérielles ont pris fin cette nuit.

Les travaux se sont ouverts avec les 24 membres de la commission sous la conduite du président. Mais, le représentant du Front pour le salut national du Cameroun, M. Issa, parti dont le candidat revendique la victoire, a quitté la salle samedi dernier, après avoir pris connaissance des procès-verbaux de la région du Sud-Ouest en crise faisant du président sortant le favori. Il ne reviendra pas dans la salle jusqu’à la fin des travaux.

L’universitaire et analyste politique Moussa Njoya a assisté aux travaux. Au terme de ceux-ci, il affirme qu’il « existe des différences drastiques (…) entre les chiffres mentionnés dans certains procès-verbaux soumis à l’examen de la commission et ceux détenus par les représentants des partis politiques ». Mais, le président de la commission a refusé de faire la confrontation des documents, préférant tout renvoyer au contentieux post-électoral devant le Conseil constitutionnel.

Au terme des travaux de la commission, sur son compte Facebook, le politologue a déclaré qu’il « y aura bel et bien une vérité ‘’officielle’’ d’une part, et la vérité des urnes d’autres parts ! ». La commission nationale de recensement général des votes va à présent transmettre les procès-verbaux de ses travaux au Conseil constitutionnel qui va prendre le relais dans le processus électoral. Ses missions comportent la proclamation des résultats officiels après la tenue du contentieux post-électoral.