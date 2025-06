Cameroun : la Conac fait entrer 7,2 millions de F dans les caisses de l’Etat en quatre jours

Le chiffre découle du bilan de la sixième clinique anti-corruption déployée par la Commission nationale anti-corruption dans la région de l’Adamaoua.

Du 09 au 13 juin 2025, la Commission nationale anti-corruption a déployé ses services spécialisés dans la « région château d’eau » du Cameroun, avec comme point d’ancrage le siège du Conseil régional à Ngaoundéré. A l’issue des quatre premiers jours de la mission, la commission a livré le bilan du travail abattu. Ses équipes ont reçu et examiné 100 dénonciations dans tous les secteurs de la vie nationale. Les secteurs les plus touchées dans la région étant les domaines et affaires foncières, les finances, la justice, les péage et pesage routiers, les forces de maintien de l’ordre, eau et énergie, les enseignements secondaires, l’éducation de base, l’enseignement supérieur, les collectivités territoriales décentralisées, le secteur bancaire.

Par ailleurs, durant son séjour dans la région de l’Adamaoua, la Conac a pris cinq personnes en flagrant délit de corruption et les a mises à la disposition de la justice. Des investigations concernant certaines dénonciations ont abouti au paiement des pénalités que la commission a reversées dans les caisses de l’Etat. Au total, la commission a reversé 7,27 millions de francs CFA en quatre jours.

Parmi les dénonciations ayant abouti à ce reversement, la Conac a reçu celle signalant que les marqueteurs de la ville de Ngaoundéré créent des pénuries artificielles de pétrole lampant et refusent de vendre aux ménages au profit des grossistes. Dans ce cadre, les investigations menées ont permis de reverser un montant de 5,98 millions de francs Cfa au Trésor public. Dans le même sens, un montant de 1,27 millions de francs Fca payé par des transporteurs de sable en surcharge au poste de pesage de Manwi a été reversé dans les caisses de l’Etat.

Pour le président de la Conac, le révérend Dr Dieudonné Massi Gams, « le bilan est très positif. La population a été très coopérative en dénonçant des cas de corruption », a-t-il conclu face à nos confrères de Cameroon Tribune. Il exhorte néanmoins la population en tant que témoin ou victime à continuer à dénoncer les actes de corruption.