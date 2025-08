Cameroun : la Conac installe la clinique anticorruption pour la deuxième fois à Douala

Le président de la Commission nationale anti-corruption a lancé les activités de la clinique le lundi 04 août 2025 à la mairie de Douala 2è.

Lancée dans la ville de Douala en décembre 2022, la clinique anti-corruption de la Commission nationale anti-corruption revient dans la capitale économique pour la seconde fois. Son retour fait suite à son déploiement dans cinq autres régions que le Littoral à savoir l’Ouest à Bafoussam en avril 2023, l’Est à Bertoua en octobre 2023, le Sud à Ebolowa en avril 2024, le Nord à Garoua en novembre 2024, et Adamaoua à Ngaoundéré en juin 2025.

Après avoir administré des soins contre la corruption dans ces régions du pays avec des résultats marquants, voici le personnel spécialisé de la Conac de retour à Douala avant même d’avoir couvert les 10 régions du Cameroun. Ce retour sonne comme une urgence et se justifie par un volume « important de dénonciations en instance à la CONAC venant de cette région », la région du Littoral, a expliqué le Révérend Dr Dieudonné Massi, président de la commission, dans son propos liminaire.

Du 04 au 08 août 2025, la commission nationale va recevoir les préoccupations de tous les citoyens et de toutes les citoyennes qui font face aux problèmes de corruption dans la région. La Conac délocalise ses services à Douala pour être plus proche de la population dans le but de d’examiner, et de traiter les problèmes de corruption que les usagers porteront à leur connaissance. Les équipes de la commission vont en effet travailler en collaboration des officiers de police judiciaires pour intensifier la lutte contre la corruption tel que le chef de l’Etat l’annoncé le 31 décembre 2023.

Pour la première fois, la commission a déployé ses services à Douala dans le cadre de la clinique anti-corruption en 2022. C’était à l’occasion de la semaine internationale de lutte contre la corruption. Entre le 05 et le 08 décembre 2022, la Conac a enregistré près de 400 dénonciations. Près de 150 cas ont été diligentés et leur traitement a abouti à de nombreuses interpellations et la mise à la disposition auprès des juridictions des personnes prises en flagrant délit de pratique d’actes de corruption ou d’infractions assimilées.