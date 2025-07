Cameroun : la déclaration de candidature de Paul Biya suscite de vives réactions

Des hommes et femmes politiques de l’opposition et autres leaders d’opinion expriment des réactions tant modérées que osées à la suite de la déclaration officielle de la candidature du président Paul Biya à l’élection du 12 octobre.

pour certains leaders, c’est étonnant qu’un homme de 92 ans décide encore de se porter candidat pour un huitième mandat pour gouverner le Cameroun pour les sept prochaines années. Le professeur Jean Bahebeck, membre de l’Union des populations du Cameroun, candidat déclaré à l’élection présidentielle, pense à une fausse déclaration de candidature. « On veut une déclaration vidéo télévisée sinon on ne va pas y croire », lance-t-il dans une publication fort relayée. L’opposant refuse de croire que le président Paul Biya ait lui-même fait cette déclaration. « Vous croyez qu’on est naïfs ? », s’interroge-t-il.

Pas loin de l’homme politique, Dr Albert Ze, chercheur et spécialiste de l’économie de la santé tente une lecture scientifique de la capacité du cerveau d’un homme de 92 ans. Pour lui, « un cerveau de 92 ans n’est pas différent de celui de deux mois ». Il insiste en précisant que la « science n’a pas changé ». Une façon de dire aux soutiens du régime que l’engagement du candidat n’est pas en soi le problème, mais c’est la capacité mentale de la personne qui est au centre.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Pourtant, la remise en cause de la paternité de cette déclaration de candidature et de la capacité à gouverner du candidat n’annulent pas l’intention du candidat. L’élection est proche. Paul Biya est candidat. Au lieu de réclamer les preuves, Cabral Libii préfère la sensibilisation des militants et sympathisants du PCRN pour la suite des opérations. L’attention doit plutôt être portée sur l’élection. « Lequel des candidats jusqu’ici déclaré n’en a pas le droit ? L’élection est une compétition politique et c’est le peuple seul qui décide du vainqueur. Brisons les liens de l’impuissance apprise : Ecoutons, rassemblons, mobilisons et convainquons le Peuple. Voilà la direction ! », montre le candidat déclaré Cabral Libii.

Dans le même sens, le leader du Cameroon People’s Party (CPP) rappelle que le sort des candidats est entre les mains du peuple qui vote. C’est à lui que la décision appartient et non à ceux qui déclarent les candidats. Au Camerounais, Edith Kah Walla dit que « c’est à nous de décider. Indice : ceux qui contrôlent cette candidature contrôlent également le trio de fraudes aux élections ELECAM-MINAT-CONSEILCONSTITUTIONNEL. Soit, nous continuons à faire la même chose que nous faisons depuis plus de 30 ans, soit nous sortons des sentiers battus. À nous de jouer », peut-on lire sur X.

Pour le RDPC, après la longue attente, l’annonce du président Paul Biya est un ouf de soulagement dans les rangs. Toutes les circonscriptions du parti ont appelé le leader à se porter candidat et ont assuré sa victoire à la prochaine élection présidentielle. Interrogé ce matin, le vice-secrétaire général du Comité central du Rdpc, le ministre Grégoire Owona a dit toute la détermination des militants à aller voter pour la victoire du candidat Paul Biya.