Cameroun : la dernière session parlementaire avant la présidentielle s’ouvre le 10 juin

Les bureaux du Sénat et de l’Assemblée nationale ont fixé la séance d’ouverture dans leurs hémicycles respectifs à 16 heures et à 11 heures. Voici les enjeux de la session parlementaire de juin 2025.

Les Tout est fin prêt depuis le 09 juin 2025 à l’Assemblée nationale et au Sénat. Les deux hémicycles n’attendent plus que le début des travaux de la deuxième session ordinaire de l’année législative 2025. Le secrétaire général de l’Assemblée nationale André Noël Essian et celui du Sénat Léopold Gustave Ngane ont effectué chacun une visite au siège de leurs institutions la veille pour s’assurer que tout est mis en place pour le début de la session ce jour. Les deux chefs d’administration parlementaire ont constaté que les hémicycles, les salles de commissions ainsi que les cabines techniques sont prêtes. Est prête aussi, la logistique pour l’accueil, l’hébergement, et la restauration des parlementaires.

Les travaux de la session de juin 2025 sont consacrés d’abord à la mission de base du Parlement : voter les lois et contrôler l’action du gouvernement à travers les questions orales. Au-delà de cette mission, les parlementaires vont débattre des orientations relatives au cadre budgétaire pour le compte du budget de l’Etat de l’exercice 2026. Le projet de loi de finances sera élaboré sur la base de ce cadrage et sera examiné et voté au Parlement lors de la session ordinaire de novembre. Cette dernière session se déroulera après l’élection présidentielle prévue en octobre prochain.

Ce scrutin pourra faire l’objet d’évocation ou constituer des axes majeurs dans les discours d’ouverture de la session attendus du président du Sénat, Marcel Niat Njifenji ou du premier vice-président S.M. Aboubakary Abdoulaye, du président de l’Assemblée nationale Cavaye Yeguie Djibril. Ce sera alors l’occasion de faire le tour d’actualité politique et de réaffirmer le soutien au champion du RDPC parti majoritaire à la chambre basse et à la chambre haute du Parlement.