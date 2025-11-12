Cameroun : la Sodecoton dément l’existence d’une chambre de torture dans ses locaux

La direction générale de la Société de développement du coton dénonce des allégations mensongères qui visent à ternir l’image de l’entreprise.

Des « fausses informations relayées sur les réseaux sociaux » prétendent que les entrepôts de la Société de développement du coton de Garoua auraient été transformés en « chambres de tortures et de détention ». La direction de la Sodecoton déclare avoir pris connaissance de cette nouvelle avec « une grande indignation » et dénonce avec vigueur « ces allégations mensongères » qui ne reposent sur aucun fait. Les dirigeants de l’entreprise tiennent à préciser que celle-ci ne possède aucun wagon dans ses équipements. Elle utilise des camions dotés de caisses métalliques destinés au transport du coton graine et d’autres produits.

En faisant cette précision, la société condamne avec fermeté la campagne de désinformation. Une condamnation qui s’adresse à des personnes ayant relayé la nouvelle sur les réseaux sociaux, en particulier à un lanceur d’alertes qui l’a publiée avec témoignage à l’appui le soir du 12 novembre 2025.

Selon la publication, « des locaux de Sodecoton sont transformés en chambre de tortures et de rétentions pour plusieurs jeunes interpellés arbitrairement à Garoua par le régime tyrannique de Yaoundé ». En raison des conditions de détention, des rumeurs concernant la mort de plusieurs jeunes sont en circulation, a lancé le concerné. Ce que la Sodecoton rejette et qualifie de désinformation tendant à semer le doute dans l’opinion publique et à porter atteinte à sa réputation.

Tout se passe à la suite des tensions post-électorales, un moment au cours duquel plusieurs personnes ont été interpellées dans la ville de Garoua, l’un des épicentres des tensions ayant entrainé des décès et destructions de biens publics et privés. Au moment où toutes ces déclarations se font, les soutiens de Issa Tchiroma Bakary candidat autoproclamé vainqueur à la présidentielle exigent la libération de toutes les personnes arrêtées dans le cadre des manifestations menées pour revendiquer la victoire de l’opposant. La situation demande ainsi à l’opinion une certaine vigilance.