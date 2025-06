Cameroun : la SRC annonce la vente aux enchères publiques des biens de Gabriel Ebelle Kondo

La Société de recouvrement des créances annonce la mise en vente de ces biens dès le 25 juin prochain.

Dans un avis rendu public il y a peu, la Société de recouvrement des créances du Cameroun (SRC) informe le public qu’elle procèdera à la vente aux enchères publiques des biens meubles et effets mobiliers appartenant à Gabriel Ebbelle Kondo. Ce dernier est solidairement débiteur de l’Etat avec la société PACK INDUSTRIY S.A. Selon la note de la SRC, la vente aura lieu le 25 juin prochain à Douala au club Camwater au quartier Bonapriso. La vente sera accordée au plus offrant et dernier enchérisseur.

La SRC s’apprête ainsi à vendre plusieurs effets dont un véhicule de marque Toyota Land Cruiser immatriculé sous le numéro LT 628 MK mise à prix à 61 547 000 francs CFA ; un véhicule de marque Mercedes Maybach immatriculé sous le numéro LT 953 LW à 119 000 000 francs CFA ; un autre véhicule de même marque immatriculé sous le numéro LT 683 JP à 70 776 000 francs CFA. Un quatrième véhicule de marque Rolls Royce immatriculé sous le numéro LT 414 CE (non enlevé) est aussi mis en vente.

Outre ces véhicules de marque, des meubles seront offerts dont deux salons de type Louis XIII dont un composé d’un canapé de trois places et deux fauteuils fleuris de couleur blanche, et l’autre composé de quatre fauteuils en tissus fleuri, un canapé de trois places, un guéridon marbré, avec des pieds en bois laqué, deux petits guéridons marbrés. Toujours au titre des meubles, sont à vendre, un canapé de coin de six places en cuir de couleur blanche ; deux canapés de couleur blanche, un salon de couleur blanc cassé à six places.