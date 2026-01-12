Cameroun : l’absence de Cavaye Yeguie Djibril aux cérémonies de présentation des vœux suscite des interrogations

Le président de l’Assemblée nationale n’était pas présent au palais de l’unité le 08 janvier dernier, ni au palais de verre Paul Biya le lendemain. Des questions se posent à deux mois du renouvellement du bureau de l’Assemblée.

Où est le président de l’Assemblée nationale Cavaye Yeguie Djibril ? Telle est la première question que les observateurs des institutions de la République se posent en ce début d’année 2026. L’interrogation découle de l’absence du président du bureau de la chambre basse du parlement à la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux de nouvel an au palais de l’Unité. Lors du passage des corps constitués nationaux devant le président de la République, Cavaye Yeguie Djibril n’était pas à la tête de la délégation de l’Assemblée nationale.

Le lendemain, le président de l’Assemblée devait recevoir les vœux de l’institution parlementaire comme l’a annoncé un communiqué signé de son directeur de cabinet Boukar Abdourahim et rendu public le 08 janvier. Ce document précisait que la cérémonie allait se dérouler en format réduit. Seuls les députés et les hauts responsables de l’administration parlementaire y étaient conviés. Mais, le 09 janvier, le président de l’Assemblée nationale, Cavaye Yeguie Djibril était plutôt représenté par le premier-vice-président de l’institution, le député Hilarion Etong qui a reçu les vœux à sa place.

Que s’est-il passé entre le 08 et le 09 janvier pour que Cavaye Yeguie Djibril soit indisponible à la cérémonie de présentation des vœux à la salle des banquets du palais de Verre ? Une autre question qui se pose. Si la réponse n’est pas claire, il reste que la forme réduite de la cérémonie telle qu’indiquée dans le communiqué, laisse comprendre qu’il y avait en filigrane une nécessité de faire court pour éviter des surprises non souhaitées. Ce qui pourrait renvoyer à l’état du principal personnage de la cérémonie, qui selon des indiscrétions, ne lui a pas permis de présenter des vœux au chef de l’État ou d’en recevoir de la part de ses collaborateurs.

Ce qui n’a pas laissé le choix au premier vice-président de jouer son rôle en cas d’empêchement du président comme le prévoient les textes. Cette alternative n’est pas étrange au parlement camerounais. A la chambre haute, le premier vice-président, Sa Majesté Aboubakary Abdoulaye représente depuis des années, le président Marcel Niat Njifenji empêché à la plupart des rendez-vous nécessitant sa présence. Ainsi, au-delà du constat que le président Cavaye, président de l’Assemblée nationale depuis 1992 a déjà longtemps servi le peuple, l’institution demeure néanmoins fonctionnelle, même en son absence, par le mécanisme de représentation prévu par les différents textes applicables.