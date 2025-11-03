Cameroun : l’Assemblée nationale condamne « la barbarie » post-électorale

Le président de la chambre basse du Parlement, Cavaye yeguie Djibril, a fustigé les actes de violence commis sur le territoire camerounais à la suite de l’élection présidentielle du 12 octobre 2025.

La 3è et dernière session parlementaire de l’année législative 2025 s’ouvre ce 03 novembre, au lendemain du scrutin présidentiel sanctionné par la victoire du président Paul Biya. Un scrutin à la suite duquel, un candidat s’est autoproclamé vainqueur. Il a appelé aux manifestations par contester les résultats du scrutin.

Dans son discours d’ouverture de la session, le président de l’Assemblée nationale a condamné l’attitude de ce candidat. Il « s’est illustré par des actes barbares et antidémocratiques. Il aura poussé les Camerounais en particulier à la contestation, le désordre, la destruction des biens publics et privés », conduisant à des pertes en vies humaines dont l’assassinat du député Abe Michael, rappelle Cavaye Yeguie Djibril. Au nom du peuple camerounais qu’ils représentent, les députés ont observé une minute de silence en l’honneur de tous les Camerounais qui ont perdu la vie au cours des tensions post-électorales.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Mais, à côté de point qui noircit le tableau du processus électoral, l’Assemblée nationale par la voix de son président a salué le déroulement du scrutin dans le calme et la sérénité. Il a adressé les félicitations de la chambre entière au président Paul Biya, réélu pour huitième mandat à la tête de l’État avec 53,66% des suffrages. La représentation du peuple a par ailleurs salué le fair-play de certains candidats malheureux qui ont accepté les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel et ont félicité le candidat déclaré élu.

En ouvrant les travaux de la session de novembre, Cavaye Yeguie Djibril a indiqué deux points majeurs inscrits à l’ordre du jour. Il s’agit de la séance solennelle de prestation de serment du président réélu qui aura lieu dans les prochains jours et de l’examen et l’adoption de la loi de finances pour l’exercice 2026.