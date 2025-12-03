Cameroun : l’autopsie d’Anicet Ekane autorisée par le commissaire du gouvernement

Initialement prévue le 02 décembre 2025 à 10 heures, l’autopsie médico-légale d’Anicet Ekane, décédé le 1er décembre 2025 alors qu’il était détenu, se tient finalement ce 03 décembre 2025 à 08 heures à la morgue de l’Hôpital Central de Yaoundé.

Dans une note adressée au collectif des avocats de la famille, le commissaire du gouvernement, Cerlin Belinga, autorise la tenue de l’opération et précise les modalités visant à garantir sa transparence. « Afin d’assurer la régularité et la transparence dans la conduite de ladite opération, nous vous prions de bien vouloir informer la famille du défunt de la date, l’heure et du lieu de l’opération, et l’inviter à désigner un ou deux de ses membres pour y assister », indique-t-il.

Le magistrat militaire a également exhorté le collectif des avocats à envoyer l’un de ses membres pour le déroulement de l’opération, au cas où la famille ne pourrait pas être représentée.

Pour mémoire, Anicet Ekane, figure historique de l’opposition camerounaise et président du Mouvement africain pour la nouvelle indépendance (MANIDEM) est décédé le 1er décembre en détention.

Les proches du disparu dénoncent un assassinat affirmant que la confiscation de son extracteur d’oxygène alors qu’il souffrait d’insuffisance respiratoire aurait précipité sa mort. Une version que le gouvernement réfute. L’autopsie initialement prévue le 2 décembre avait été reporté à la demande de la famille. Celle-ci souhaitait disposer de ses propres médecins légistes pendant le déroulement de l’opération.