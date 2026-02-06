Cameroun : le comité central du FSNC clarifie sa position sur la participation aux prochaines élections

Le comité central du Front pour le salut national du Cameroun insiste pour marteler que le parti n’ira pas aux élections comme l’a décidé Issa Tchriroma Bakary son président.

Dans un communiqué en date du 06 février et signé de son secrétaire général par intérim, Eih Moussa Firissou, le FSNC « réaffirme, avec la plus grande fermeté et sans ambiguïté, sa décision souveraine de ne pas prendre part aux prochaines échéances législatives et municipales ». Cette position arrêtée par le président du parti Issa Tchiroma Bakary est « la ligne immuable » que le comité central du parti montre aux militants de la formation politique classée deuxième à la présidentielle du 12 octobre 2025.

Dans le même document, le comité central rappelle que « les conditions minimales pour un scrutin démocratique, transparent et apaisé ne sont pas réunies ». Pourtant c’est dans ces mêmes conditions que le parti a participé à la présidentielle du 12 octobre dernier. Mais, quelques mois après, il entend refuser de légitimer « un régime défait » à l’issue de la présidentielle et de « valider une parodie électorale dont les résultats sont déjà préétablis ». Le FSNC, par l’entremise du comité central, exprime ainsi sa fidélité à la logique de son président.

Cette communication survient tout de même après une déclaration de la porte-parole d’Issa Tchiroma Bakary qui tendait le 05 février dernier à encourager la participation aux élections de certains militants du parti qui veulent se présenter dans le but d’arracher le pouvoir local au Rdpc dans certaines circonscriptions.