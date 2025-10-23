Politique



Cameroun : le Conseil constitutionnel proclamera les résultats de la présidentielle le 27 octobre

Publié par Arnaud Nicolas MAWEL

Publié par Arnaud Nicolas MAWEL
le: 23 octobre 2025
Le Conseil constitutionnel renvoie la proclamation des résultats au 27 octobre (DR)

Le président dudit conseil, Clément Atangana a fait l’annonce par voie de communiqué le 22 octobre dernier, communiqué diffusé après la tenue du contentieux post-électoral.

L’audience de proclamation des résultats de l’élection présidentielle du 12 octobre 2025 aura lieu le lundi 27 octobre prochain dès 11 heures dans la salle inaugurale du palais des congrès de Yaoundé. C’est la substance d’un communiqué signé du président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana. Lui qui, avec les autres membres de la juridiction électorale, a vidé le contentieux post-électoral le 22 octobre en rejetant toutes les requêtes introduites pour annulation partielle ou totale du scrutin.

Le collège des sages qui était attendu pour la proclamation des résultats ce jeudi a déjoué tous les plans en programmant l’audience solennelle pour le 27, date limite prévue par le Code électoral pour la proclamation des résultats. Dans les coulisses, cette audience était déjà annoncée pour ce 23 octobre. Et plusieurs dispositions ont été prises pour sécuriser les villes et contenir les ardeurs de certains, remontés par la guerre des résultats du scrutin. Et qui montrent des signes de vouloir contester les résultats, si ces derniers ne sont pas en leur faveur.

Des autorités administratives ont pris des mesures restreignant les activités des mototaxis et interdisant les manifestations dans plusieurs villes du pays. Les responsables d’établissements scolaires et universitaires ont aussi pris des mesures suspendant les cours et autres activités pédagogiques entre ce jeudi et demain vendredi. Des mesures qui visent à prévenir les troubles et réduire le risque d’aggravation des tensions nées de l’autoproclamation de sa victoire par le candidat Issa Tchiroma Bakary.

Le président national du Fsnc réclame la victoire au scrutin et demande à ses soutiens de manifester dans la paix pour revendiquer la prétendue victoire. Face à cet appel continu du candidat, le secrétaire à la communication du Rdpc, parti au pouvoir, le Pr Jacques Fame Ndongo l’a qualifié de psychopathe. C’est donc dans ce contexte tendu que les résultats restent attendus.

